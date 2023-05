Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Salle comble au concert "Génération accordéon"

Récemment, il y avait salle comble à l’espace culturel. Près de 700 spectateurs étaient venus assister au concert "Génération Accordéon".

Cet évènement musical programmé chaque année, sur un territoire du Nord Aveyron, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat culturel tissé entre la communauté de communes des Causses à l’Aubrac et le conservatoire de l’Aveyron. Après le spectacle "Pinocchio" programmé au mois de février, c’est le deuxième rendez-vous culturel proposé sur le territoire.

Ce concert, sous la direction musicale de Yannick Luche, réunit près de 30 musiciens sur scène et met à l’honneur les élèves des classes accordéon des antennes de Saint-Geniez-d’Olt, Entraygues, Argences en Aubrac, Laguiole et Espalion. Ces accordéonistes de toutes générations, ont répété depuis plusieurs semaines.

Ils revisitent quelques incontournables morceaux de la chanson française, de la variété, des musiques du monde ou encore des musiques traditionnelles. Pour cette nouvelle édition, trois associations culturelles locale se sont jointes à eux : Les Voix d’Olt, Les Tournejaïres et Les Trompes du Val de Serre.

Cette manifestation bénéficie désormais d’une belle notoriété. Bravo aux musiciens ce fut un magnifique concert. Tout le public était ravi d’avoir partagé ces beaux moments de convivialité musicale.

Le CRDA est la Com. Com. des Causses à l’Aubrac, vous donnent rendez-vous le 3 juin à 20 h 30, pour l’opérette tous publics "La Chatte métamorphosée en femme" qui se jouera à Lapanouse de Sévérac avec en première partie les élèves de la Cham voix du collège Jean d’Alembert de Sévérac d’Aveyron. Et le 23 juin, ne manquez pas la traditionnelle "Nuit des Burons" à Alte Teste avec la participation des élèves des antennes du Conservatoire de Saint-Geniez-d’Olt et d’Espalion.