Calmont. Les écoles de quilles au rendez-vous du challenge Francis-Enjalbert

Fidèle à son image et toujours soucieux de la promotion des quilles de huit chez les plus jeunes, le Sport Quilles Magrin Parlan et ses écoliers invitent à nouveau tous les clubs (et les parents) soucieux de la transmission des quilles de huit à faire participer les enfants de leur école de quilles (8/12 ans) à l’édition 2023 du challenge Francis-Enjalbert. Un concours individuel, intégralement dédié à cette catégorie, dont l’intégralité de la recette sera reversée à l’unité d’enseignement maternelle pour jeunes autistes de l’école Jean-Albert-Bessières, à Rodez.

Cette épreuve se disputera le samedi 3 juin sur deux horaires (au choix) à 15 heures ou 16 h 30 et avec handicap, établi à partir des résultats connus des premiers plateaux, de façon à donner les mêmes chances à tous les enfants. La remise des récompenses aura lieu vers 18 h 30. L’arbitrage sera assuré par les licenciés du club. Outre le challenge lui-même, deux coupes seront également mises en jeu, pour les meilleures parties féminines et masculines sans handicap. Enfin, chaque enfant recevra un diplôme témoignant de sa participation. Nous espérons que cette initiative rencontrera un écho aussi favorable que l’année passée, permettant ainsi la remise d’un chèque de 500 € à l’école J.A.Bessières, et récompensant ainsi le travail inlassable des éducateurs pour faire des écoles de quilles le porte-drapeau de notre discipline.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au 06 86 90 06 23.