Agent immobilier, tireurs à moto : ce que l'on sait de la fusillade qui a tué un homme de 31 ans, à Paris

Dans le VIIIe arrondissement de Paris, mercredi 24 mai 2023, plusieurs individus, à bord de deux motos, ont ouvert le feu sur un homme de 31 ans. La victime est décédée.

Le VIIIe arrondissement de Paris a été le théâtre d'une fusillade, mercredi 24 mai 2023. Comme le racontent nos confrères du Parisien, des individus armés et circulant sur deux motos ont ouvert le feu sur un homme de 31 ans, qui a succombé à ses blessures.

Agent immobilier

La victime travaillait dans une agence immobilière située boulevard de Courcelles, depuis une dizaine d'années. Selon nos confrères, quand un individu armé a fait irruption dans son enceinte, l'homme de 31 ans aurait tenté de se réfugier dans un commerce voisin, mais n'a pu échapper aux tirs. Les témoignages recueillis varient : entre trois et quatre coups de feu ont été entendus.

Il a succombé à ses blessures

Touché, le trentenaire a rapidement été pris en charge par les secours, venus sur place. Mais il a finalement succombé à ses blessures. Père d'une jeune fille, l'homme de 31 ans était également marié : son épouse s'est rendue sur les lieux de la fusillade.

Quant aux auteurs des tirs, ils ont pris la fuite. Leurs deux véhicules ont été retrouvés quelques instants après les faits, du côté de Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine.

Connue des services de police

Parmi les témoignages recueillis, ceux des maires des VIIIe et XVIIe arrondissements de la capitale. La première, Jeanne d'Hauteserre, s'est exclamée : "c'est le Far West", quand le second, Geoffroy Boulard, a concédé qu'il s'agissait d'une "scène peu habituelle dans le quartier". Toujours selon nos confrères, la victime était connue des services de police.