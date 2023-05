Un projet d’espace de vie sociale à Najac

L’équipement entre dans une réflexion plus globale qui est menée à l’échelle de tout le territoire.

Avec plusieurs habitants et représentants associatifs de Najac, Estelle Gérard, la fondatrice de l’association "les Petitous de Najac", planche sur la création d’un espace de vie sociale (EVS), agrément délivré par la caisse d’allocations familiales (Caf).

L’objectif est d’impulser à Najac une structure par et pour les habitants du territoire autour de l’animation de la vie sociale : activités culturelles, de loisirs, sportives, festives et services et entraide aux habitants.

Ce projet est copiloté par la Caf et Ouest Aveyron communauté dans le cadre de la convention territoriale globale (CTG) à laquelle l’association a participé.

Faire remonter les besoins

"Depuis plus d’un an, nous avons testé différentes formes de fonctionnement et types d’activités en lien avec la vie sociale avec la création du Petit lieu, installé dans l’ancienne école privée de Najac, que nous avons réhabilitée avec notre association Les Petitous de Najac", explique Estelle. Et depuis septembre, elle a mis en place des activités hebdomadaires pour les enfants, les adultes (avec ou sans enfants), des ateliers parentalité, des animations ponctuelles proposées bénévolement pas des habitants, des spectacles, des stages, le festival des petites sorcières à la Toussaint…

"Nous avons une salariée à temps plein depuis septembre qui assure la coordination de toutes les activités proposées par des habitants, des associations et des professionnels au Petit Lieu", poursuit-elle. Mais il s’agit donc désormais d’élargir ce projet afin de l’intégrer dans une réflexion plus globale à l’échelle du territoire. Pour cela, depuis plusieurs semaines, différents acteurs de la vie sociale locale najacoise furent consultés. Suite à cela est né un groupe projet EVS. "Nous sommes maintenant dans une phase de diagnostic territorial (à l’échelle de l’ancien canton de Najac), analyse-t-elle, afin de proposer des activités et des services complémentaires pour améliorer la vie sociale locale et faciliter l’entraide entre associations et structures, nous souhaitons connaître les besoins réels des habitants, associations, structures professionnelles, commerçants et collectivités et aussi cerner ce qui existe déjà."

Partant du postulat qu’il est essentiel que tous soient consultés et puissent s’exprimer car de leurs réponses découleront les axes de développement de l’espace de vie sociale. "Nous ne souhaitons pas être un petit groupe de personnes qui imagine le bien-être à la place des autres mais plutôt que chacun ait l’opportunité de faire remonter ses besoins et aussi ce qui existe déjà pour que nous proposions des animations et des services qui répondent aux réelles attentes du plus grand nombre, tout en restant complémentaire", tranche Estelle Gérard.

Pour ce faire, un sondage a été transmis dans les boîtes à lettres des habitants début mai. D’autres sondages plus spécifiques pour les associations, structures des communes du territoire et commerçants seront envoyés par mail.