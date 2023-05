Sébrazac. Une douzaine de bénévoles au petit soin du fleurissement

Plus d’une douzaine de mains vertes de la commune ont participé au fleurissement.

Il était temps de remettre en place les jardinières et poteries qui décorent les fenêtres de la mairie, de la salle des fêtes, du lavoir… mais le mauvais temps a perturbé le calendrier.

Les bénévoles, chargés de la mission fleurissement, se sont activés dès le matin pour la réussite de cette opération.

Ils ont rempli les nombreuses balconnières et installé les plants fleuris. Après un déjeuner pris en commun, le groupe a mis en place l’installation du goutte à goutte. Ce fut une grosse journée de travail et une réussite pour l’ensemble des bénévoles. Dans les prochains jours, ce sera au tour de l’entretien et des plantations dans les espaces publics.

Avec la participation des habitants, la vente de plants fleuris par l’association des parents d’élèves, Sébrazac est une commune fleurie et distinguée par deux fleurs au concours des villes et villages fleuris.