Violentes tensions en marge de l'AG de TotalEnergies : le gouvernement prend la défense des militants

Élisabeth Borne estime que "les militants du climat sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer".

Des tensions ont éclaté ce vendredi 26 mai 2023 à Paris, en marge de l'assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies. Des militants du climat étaient rassemblés par dizaines pour dénoncer les impacts environnementaux du groupe pétrogazier.

Les manifestants étaient là dès 6 heures du matin, tout comme le dispositif de forces de l'ordre, et les esprits se sont vite échauffés. La police a fait usage de gaz lacrymogène aux abords de la salle Pleyel où devait se tenir l'assemblée générale, et plusieurs images témoignent de violents accrochages lorsque des militants ont essayé de forcer les barrages :

Climat très tendu devant la salle Pleyel où va se tenir l’AG Total à 10h. Les militants écologistes tentent de déborder un barrage policier qui distribue les coups de matraque.Une militante tombe au sol.« Médic, medic » crient les militants Alternatiba. #toutestpol @LCI @TF1Info pic.twitter.com/HCYrqoR51m — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) May 26, 2023

Le gouvernement derrière les militants

Plusieurs élus ont pris la parole sur les débordements de ce vendredi matin, et le gouvernement a eu tendance à prendre le parti des militants. Lors de son déplacement en Côte-d'Or, la Première ministre Elisabeth Borne, a estimé que "les militants du climat sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. C'est ce que porte aussi le gouvernement, il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique".

EN DIRECT | Prise de parole de la Première ministre @Elisabeth_Borne au Parc national de Forêts à l'occasion de la Fête de la Nature en Côte-d’Or. https://t.co/x0Naa7mA68 — Gouvernement (@gouvernementFR) May 26, 2023

Sur Franceinfo, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a également appelé TotalEnergies à "aller plus vite, plus fort et surtout plus rapidement" dans l'investissement dans les énergies renouvelables. "C'est une question absolument essentielle pour la planète et une question de survie de l'entreprise".

Tout en tempérant qu'on "peut mettre la pression sur Total, mais je ne suis pas sûre que le débat dans la rue apporte grand-chose". La ministre dit avoir parlé au PDG du groupe, Patrick Pouyanné, rapportant que les entreprises comme TotalEnergies "n'auront aucun avenir si elles ne sont pas capables de tracer ces trajectoires de sortie des énergies fossiles et de décarbonation".

La réponse policière et des actionnaires pointée du doigt

L'intervention des forces de l'ordre a été vivement critiquée, aussi bien par les militants écologistes que par certains bords politiques. Sandrine Rousseau, députée EELV, a condamné la réponse policière au micro de BFMTV.

Certaines attitudes d'actionnaires qui ne rendaient à l'assemblée générale de TotalEnergies tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Bras d'honneur, actionnaires qui enjambent les militants, insultes... Un échange entre un actionnaire et la députée LFI Manon Aubry. "Vous êtes de la merde !", lui crie-t-on dessus en marge de l'assemblée.

Après avoir été traitée de "parasite" par un actionnaire de Total un autre me hurle dessus "vous êtes de la merde".



Ces actionnaires sont à l'image de leur entreprise qui ne vit que pour le profit & méprise tout le reste, piétinant la Planète & les droits humains.#BlocageTotal pic.twitter.com/21eXv4HRp2 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) May 26, 2023

