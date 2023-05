Football : Rodez relégué en D2 après sa défaite contre le Paris FC et le succès de Dijon

Défaites 0-4 par le Paris FC lors de la dernière journée de D1, samedi 27 mai, les Ruthénoises sont redescendues à la 11e place, synonyme de relégation en D2, après la victoire 2-1 de Dijon contre Montpellier.

Une fin de saison cruelle pour les Rafettes. Alors qu'elles avaient réussi à sortir de la zone rouge en faisait le nul (1-1) contre Bordeaux le 6 mai, les protégées de Mathieu Rufié sont finalement reléguées de D1. Samedi 27 mai, elles ont non seulement perdu 0-4 leur confrontation avec le Paris FC, mais leur destin dépendait d'une autre équipe : Dijon.

Pour se maintenir, les Aveyronnaises devaient faire au moins aussi bien que les Côte-d'Oriennes, avec qui elles étaient à égalité au classement mais les dépassaient grâce au goal-average particulier. Mais avant même que les Ruthénoises n'encaissent le premier but parisien, les Dijonnaises ouvraient le score contre Montpellier.

Puis le Paris FC a déroulé : Matéo à la 35e minute, Bourdieu à la 53e, Sarr à la 71e et à la 76e. Il faut dire que les bleu marine jouaient pour conserver leur 3e place, synonyme de qualification en Ligue des champions.

Si elles ont bien eu des occasions et ont donné du fil à retordre au Paris FC, notamment en première période, les sang et or ont subi sa loi. Et sans pouvoir maîtriser totalement leur sort, les Ruthénoises ont aussi subi la loi de Dijon, qui se sauve sur le fil de la saison.