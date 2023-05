Onet-le-Château. Coralia Mira présentait son cahier de vacances sur l’astrologie

Astrologue de formation, Coralia Mira avait déjà publié un premier ouvrage "Astrologie prédictive", qui suggérait d’apprendre par l’exemple : comme des mini-cours, domaine par domaine et donc appuyés par des exemples issus de ses consultations.

Concernant ce deuxième ouvrage qu’elle dédicaçait samedi à l’Espace culturel, c’est sur une idée de son éditeur, qui lui a suggéré de l’écrire sous forme de révision et de façon ludique, avec des jeux reprenant quelques techniques simples, pour qu’il soit accessible à tous, même aux débutants. Une idée que l’autrice s’est vite appropriée et dont le titre paraissait évident, il s’agira de "Astrologie, cahier de vacances". Dans cet ouvrage, elle présente l’astrologie des anciens, des méthodes qui ont pu être ressuscitées grâce à des traductions et qu’elle présente, avec toutes leurs applications qui peuvent apporter du bien-être, en fait le lien entre astrologie, magie et nature "grâce aux anciens, on peut par exemple savoir si les rêves sont prémonitoires !"…

Et pourquoi pas un joli cadeau, pour la fête des mères ?