Greenwashing : les Français sont de moins en moins dupes

(ETX Daily Up) - Les Français se disent de plus en plus sceptiques à l'encontre des entreprises qui vantent leur démarche écologique. Selon un nouveau sondage, 75% des Français se méfient du greenwashing pratiqué par les entreprises, en particulier celles issues du monde de la finance, de l'automobile et de la mode.

Les étiquettes des produits sont examinées de plus en plus attentivement par les consommateurs. Une tendance qui n'a pas échappé aux entreprises et aux marques et qui nous servent des promesses écologiques à la pelle : "made in France", "neutre en carbone", "100% naturel"... Mais les Français sont loin d'avaler ces couleuvres. Une enquête réalisée par la plateforme poll&roll publiée par la fintech française Goodvest nous apprend en effet que 75% des Français se méfient des promesses écologiques lorsqu'elles sont faites par des entreprises. Parmi eux, 72% considèrent même qu'il est nécessaire de mieux réguler les déclarations des entreprises à ce sujet dans notre pays. Un rôle qui incomberait, du point de vue de 40% des sondés, aux pouvoirs publics français. Une preuve supplémentaire que le greenwashing est de plus en plus débusqué par les consommateurs ? Le terme anglophone va officiellement faire son entrée dans les éditions 2024 du Petit Robert et du Larousse !

Cette conscientisation peut-elle aller jusqu'au boycott ? L'enquête commandée par Goodvest démontre en tout cas une réticence non dissimulée de la part des potentiels acheteurs, ces derniers affirmant que les campagnes d'écoblanchiment orchestrées par les entreprises ne les incitent "aucunement à se tourner vers leurs offres de produits et services". Et si l'on se réfère à l'avis de 50% des personnes interrogées, les publicités qui nous vendent des produits prétendument respectueux pour la planète sont surtout "des éléments de marketing destinés à soigner l'image" des marques qui les commercialisent.

Deux tiers des personnes interrogées (61%) vont même jusqu'à affirmer qu'aucune entreprise n’a jamais apporté la moindre preuve concrète de son action écologique. Un jugement sans appel, qui s'applique en premier lieu au secteur de la finance. Parmi les sondés, 41% disent éprouver une forte méfiance à l'encontre des acteurs financiers, soit le pourcentage de défiance le plus élevé de cette enquête. "C’est une surprise qui n’en est pas une : entre méfiance et méconnaissance, les Français ont traditionnellement un rapport compliqué à la finance. Un autre facteur d’explication est à chercher dans les manquements du secteur lui-même, souvent épinglé pour son absence de transparence, notamment en matière environnementale", commentent les auteurs de l'enquête. Le secteur de l'automobile arrive en seconde position des défiances (37%), suivi de la mode (29%).

Un autre sondage publié en début d'année, cette fois réalisé au Royaume-Uni, confirme une méfiance accrue des consommateurs vis-à-vis des entreprises du secteur textile. Parmi les Britanniques interrogés, une écrasante majorité (71%) estime que les prétendues démarches pro-environnementales des marques n'ont sans doute pas été vérifiées ou contrôlées par un expert indépendant ou un régulateur. Une proportion quasi identique à celle des Français cités dans le sondage cité précédemment.