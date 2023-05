Bozouls. La transhumance avait un goût argentin

La transhumance une fois de plus a connu un vif succès. Les gens se sont déplacés pour voir le troupeau de vaches d’Aubrac de la famille Puech de Joulia qui partait de Saint-Julien de Rodelle pour rejoindre Salgues (40 km) afin d’y passer la nuit, puis le lendemain les pâtures de l’Aubrac.

La tradition a été respectée avec un arrêt vers midi à la maison d’accueil des Caselles pour le plus grand bonheur des résidents, des habitants et des touristes. Un arrêt indispensable pour les animaux afin de se rafraîchir. Cette tradition commencée il y a plus de 74 ans par le père de Christian Puech perdure. Roberto Marcenac éleveur Argentin dont ses ancêtres étaient Aveyronnais a tenu une nouvelle fois à être présent avec son épouse. Deux vaches étaient aux couleurs de l’Argentine. "C’est toujours un moment merveilleux de plaisir que j’apprécie pour la sixième fois", souligne Roberto.

Une carriole tirée par deux magnifiques chevaux noirs de M. Viarouge de Druelle faisait partie du convoi. Elle a été largement photographiée. La musique folklorique jouée par trois résidents a enchanté ce moment délicieux complété par les chants traditionnels des éleveurs.

Pour les 70 bénévoles et le public la municipalité avait mis en place un stand de boissons fraîches largement apprécié en raison des bonnes conditions climatiques. Une tradition territoriale profondément authentique que bien des habitants ne manqueraient pour rien au monde.