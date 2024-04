Bozouls. Passage de témoin à la médiathèque

Nathalie Ribera responsable de médiathèque de la cité quitte ses fonctions pour rejoindre la médiathèque départementale. Nathalie a œuvré pendant 25 ans dans cette structure. Arrivée en 1999, elle a participé à la mise en place de la médiathèque en 2 000 sous l’impulsion d’André Baudon (ancien maire). Après des études de bibliothécaire en maîtrise milieux rural elle arrive tout d’abord à mi-temps. Le projet se développe très rapidement nécessitant un temps complet avec la présence de quelques bénévoles. Maguy Morillas vient renforcer la structure en 2007 ; elle collabore également avec la médiathèque départementale et le réseau "Rives en rimes" de la Communauté de communes. Aujourd’hui, c’est plus de 700 inscrits, 7 500 ouvrages, plus de 600 CD, 20 revues hebdomadaires et la presse quotidienne qui sont à la disposition du public. Diverses activités viennent compléter l’animation comme "l’heure du conte", les jeux de société.

Élise Revéret continue l’activité, pourvue d’un master en histoire de l’art et métier du livre et dotée d’une solide expérience. Elle est Aveyronnaise depuis 8 ans et compte bien avec Maguy soutenir la dynamique de cette médiathèque où le nombre d’adhérents ne cesse d’évoluer.

"Être avec un esprit suffisamment large et ouvert dans la conception afin de répondre à la demande des lecteurs", précise Élise qui participe également à l’animation de la galerie.

Souhaitons bonne chance à Élise et nous retiendrons le sourire de Nathalie.

La commune soutient "le rôle clé de la médiathèque" qui favorise l’apprentissage en posant les fondations du développement des enfants, sauvegardant le patrimoine culturel et scientifique qui contribue à former de nouvelles idées créatives et innovantes.

Contact médiathèque André-Baudon, 6 rue Marc André Fabre 12340 Bozouls. Tel : 05 65 48 51 52.