Bozouls. Deux succès pour la flèche blanche

Le tir à l’arc est un sport de précision et de concentration. C’est en outre une discipline olympique. Lors des compétitions hommes et femmes sont séparés. Ainsi vendredi 19 avril, au gymnase de la commune Flore, Stéphan et Charly ont passé avec succès leur flèche blanche. 1er passage de niveau sur ce nouveau pas de tir.

En cette année olympique, un bon présage pour un succès de nos sportifs nationaux aux jeux. Nous leur souhaitons que cette première marche soit suivie de beaucoup d’autres.

Fiers de cette distinction, entourés de l’ensemble des licenciés, ils vous accueilleront pour marquer les 35 ans du club mais aussi fêter la nouvelle salle dans le complexe "Cardabelle", samedi 27 avril de 14 heures à 18 heures. Vous êtes ancien licencié et désirez retrouver l’esprit du tir à l’arc ou simplement découvrir ce sport et cet équipement, vous y serez reçus avec plaisir.