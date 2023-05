Réquista. Marché alimentaire du samedi : une explosion de saveurs

Chaque samedi, le marché alimentaire local, se transforme en un lieu vibrant et animé, attirant de plus en plus de visiteurs avides de découvertes culinaires. Ce rendez-vous hebdomadaire est devenu un incontournable pour les gourmets à la recherche de produits frais et savoureux.

Samedi 27 mai, une nouveauté a fait son apparition, suscitant un vif intérêt parmi les habitués : la vente de produits asiatiques allant des délicieux nems croustillants aux rouleaux de printemps fraîchement préparés, au riz cantonais etc. Les visiteurs ont ainsi eu l’occasion de voyager à travers les continents sans quitter leur quartier, en découvrant des plats exotiques. Autre nouveauté, sur le stand de Benoît et Élodie qui proposent des tripous en plus de l’aligot-saucisse.

Les amateurs de cuisine traditionnelle peuvent ainsi composer leur menu de midi de tripous à la texture fondante et à la saveur délicate, accompagnés de l’aligot onctueux.

Outre l’aspect gustatif, le marché alimentaire du samedi est également un lieu de rencontre et de convivialité. Les visiteurs peuvent échanger avec les producteurs et les vendeurs passionnés qui partagent leur savoir-faire et leur amour pour la gastronomie.

C’est également l’occasion de soutenir les producteurs locaux qui proposent des produits frais et de qualité ainsi que les autres exposants qui se déplacent ce jour-là. En somme, le marché alimentaire du samedi est devenu bien plus qu’un simple lieu d’approvisionnement en produits frais. C’est un rendez-vous incontournable de rencontres autour de la gastronomie.

À noter qu’en raison de la fête de la brebis le marché du 3 juin se tiendra place de la mairie.