TRENDZ, épisode 1 : "Slow Flower : le mouvement pour les fleurs écolo"

(ETX Daily Up) - Alors qu'encore huit fleurs sur dix proviennent de l'étranger, les Français sont de plus en plus friands de fleurs locales et de saison. Les professionnels de l'horticulture revoient aussi leur copie et remettent en question les conditions et méthodes de production de l'industrie de la fleur. Cette tendance porte un nom : le "slow flower". Un mouvement né aux États-Unis dans les années 2000 puis déployé en Europe, qui fait la part belle aux fleurs produites localement, sans intrants chimiques et en respect avec le cycle de la nature.

Chaque semaine, les journalistes de la rédaction d’ETX Majelan débusquent et décortiquent les futures tendances qui feront de demain notre quotidien ! Travail, tech, vie quotidienne, mode, santé, réseaux sociaux… toutes ces "trends" dont vous entendrez bientôt parler… sont dans TRENDZ !





https://linktr.ee/_trendz