Arvieu. La commune innove autour des marchés d’été

Arvieu a souvent trouvé des nouveaux concepts pour organiser, rassembler ou festoyer. Cette année, c’est autour des marchés d’été du mercredi que la commune innove.

Marché traditionnel et marché de seconde main

À côté du marché traditionnel redynamisé par plus de stands et par des animations différentes, chaque mercredi se tiendra le marché de seconde main. Ce n’est pas un vide-greniers. Les marchés de seconde main, c’est l’art d’économiser tout en protégeant la planète. C’est faire rimer économie avec vie. C’est l’occasion de ne plus laisser les affaires dormir dans les placards, offrir une seconde vie à tout ce qu’on n’utilise pas.

Chaque mercredi, il y aura un thème. Pour le mois de juillet : le 5 : libre ; le 12 : puériculture, jeux d’enfants, vélos ; le 19 : vêtements et chaussures ; le 26 : vaisselle et décoration.

L’emplacement est gratuit mais il est conseillé de réserver au 06 78 34 19 86.