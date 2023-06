Michel Santos, président de l'Umih en Aveyron : "Notre plus grand défi, c'est de se réinventer"

Réélu pour quatre années à la tête de l'Umih, le restaurateur dresse les grandes lignes de son second mandat de président.

Pour la section aveyronnaise de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), c'était une évidence. Sans grabuge, l'unique liste inscrite aux élections du mois de mars trace sa route, et a constitué son bureau ce mercredi 24 mai. Michel Santos en garde la tête, revient sur ses débuts à la tête du syndicat et dévoile ses ambitions pour ce nouveau mandat.

Vous avez vécu un premier mandat pour le moins compliqué, marqué par la crise sanitaire...

C'était deux années de galères. Ce, car de nombreux professionnels étaient en détresse, il fallait être là pour les aider. Nous avons été bien soutenus, mais c'est aussi parce que nous avons fait le travail nécessaire en amont, en montrant que notre secteur est essentiel. Toutefois, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les PGE à rembourser et la concurrence que l'on juge déloyale, il commence à y avoir de la casse dans nos établissements.

À quelle concurrence faites-vous référence ?

Au niveau hôtelier, forcément, ce sont les nombreuses offres en Airbnb. Ensuite, au niveau de la restauration il y a toutes les personnes qui se sont lancées dans le service à emporter. C'est différent, mais il y a également de nombreuses entreprises qui ont aujourd'hui changé leurs habitudes et prennent des paniers repas. Ce sont des choses qui font qu'aujourd'hui, notre profession a perdu une partie de sa clientèle.

Alors que faut-il faire pour la récupérer ?

On est dans une période où il faut se réinventer. D'autant qu'une autre problématique nous frappe, c'est celle des problèmes de recrutement. Notre profession n'est pas la seule touchée, c'est ça qui me fait d'autant plus peur. Pourtant, nous avons fait des efforts. Je peux dire que les salaires ont augmenté de 16 % dans le secteur. Maintenant, on essaie de travailler par rapport aux conditions de travail, que ce soit sur les horaires ou les week-ends par exemple. Notre métier prend un gros virage, il faut qu'on arrive à la prendre si on veut continuer d'exister.

C'est ça votre plus grand défi aujourd'hui ?

Oui, notre plus grand défi c'est de se réinventer. Nous devons également travailler sur la formation. Trouver des jeunes est essentiel, cela nous permettra de redorer l'image de notre profession et de créer des vocations. La complexité principale de notre secteur c'est de travailler en décalé. Par contre, nous avons une chance, c'est que 90 % des jeunes qui sortent avec un diplôme trouvent directement un emploi.

Le développement du tourisme permet-il un regain dans le secteur ?

On a la chance d'avoir été une région prisée depuis les années Covid. Maintenant, il faut arriver à recruter suffisamment pour assurer nos services à tous les clients. On sait qu'aujourd'hui certains établissements réfléchissent à fermer un à deux jours par semaine par manque de collaborateurs. Ceci ne peut rien apporter de bon.

Quelles actions comptez-vous mener pour enclencher une nouvelle dynamique ?

Avec le concours des Toqués de l'Aveyron nous avons réussi à mettre en valeur la compétence des jeunes élèves du lycée hôtelier. On essaie de faire plusieurs choses pour montrer les bons côtés de la profession. Car c'est malgré tout un beau métier, qui peut être rapidement rémunérateur et est un bon ascenseur social.