Rodelle. La féria de Bezonnes sur le top départ

La féria de Bezonnes se déroulera cette année le 10 juin sur l’ancien stade d’entraînement de foot au cœur du village de Bezonnes à partir de 18 heures. Cette fête qui prend de l’ampleur édition après édition devient une institution chaque année à la veille de l’été.

"L’esprit de la Féria reste relativement identique aux éditions précédentes, mais sans cesse nous aménageons et améliorons quelques structures d’animations, d’accueil et de sécurité", souligne Christophe Perrez, président de l’association organisatrice qui regroupe plus de 80 bénévoles.

Ce samedi 10 juin, dès 18 h 30, une arène sera mise en place pour un spectacle de vachettes en provenance de la Camargue, groupe Agnel. Suivra une animation de la banda Los Patos qui continuellement mise sur la qualité musicale afin de mettre une ambiance festive où les visiteurs pourront se restaurer.

Plusieurs scènes sont prévues, une pour une ambiance des années 80 avec le groupe "Sors tes couverts". Il s’agit d’une bande de copains qui sillonne les routes du sud-ouest avec la recette du rock, des reprises déjantées et beaucoup d’énergie.

À partir de 22 heures, le groupe la Deyrives groupe musical aveyronnais festif qui mélange guitares, accordéon, harmonica batterie chats et bonne humeur. Suivra un espace dance floor géant new concept avec un show de gogos danseuses.

Un espace entreprise regroupant les partenaires est aménagé. Une quinzaine de personnes assureront la sécurité ainsi que la protection civile.

Entrée 6 €, restauration sur place ; possibilité de camping parking gratuit.

Une fête à ne pas manquer !