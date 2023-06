Decazeville. Le Guidon decazevillois, grand animateur en Gironde

Le tour cycliste des Écureuils, épreuve par étapes sur trois jours en Gironde, aura été marqué par les coureurs du Guidon decazevillois. Lors de la première étape, Erwan Soulié, Armand Espeilhac et Sébastien Cazol, Sébastien Vernhes se sont distingués. Lors de la deuxième étape, Gabriel Layrac et Erwan Soulié se sont installés aux avant-postes. Enfin, lors de la troisième et dernière, Gabriel, Erwan, Armand ont encore tout tenté mais en vain, l’équipe du leader ayant cadenassé la course. Erwan finit 10e au classement général.

Prochaine course à étapes pour les coureurs du Guidon, le tour de la Caba en Auvergne.