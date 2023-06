Le pantacourt, énième vestige des années 2000 qui refait surface

(ETX Daily Up) - A mi-chemin entre le pantalon et le short, mais un poil plus long que le bermuda, le pantacourt n'a jamais vraiment fait l'unanimité dans la mode. Ce qui ne lui a pas empêché de régner en maître sur la garde-robe des femmes dans les années 50 et 60, puis à nouveau dans les années 90 et 2000, avant de retomber dans l'oubli… Jusqu'à cet été, en tout cas, si l'on considère qu'il est réapparu, revu et corrigé, aux jambes d'une foule de célébrités, et même sur les podiums de grandes maisons de luxe. Un comble !

Il y a d'abord eu le bob, puis le pantalon taille basse accompagné de ses crop tops, les motifs papillon, ou encore la nuisette portée sur un jean… Les années 2000 ont fait un comeback sans précédent ces dernières années, et il semblerait que la tendance s'inscrive (un peu trop) dans le temps. Un autre vestige de cette décennie haute en couleur - et d'un goût douteux - tente depuis quelque temps une incursion très remarquée dans la sphère mode, et a même déjà conquis le cœur d'une foule de personnalités, de Lena Situations à Bella Hadid en passant par Jennifer Lawrence et Meghan Markle. L'histoire aurait pu s'arrêter là, si les plus grandes maisons de luxe n'avaient pas décidé d'introduire le pantacourt sur les podiums de la Fashion Week.

Icône des années 50

On associe souvent le pantacourt, également appelé corsaire, aux années 90 et 2000, et pour cause, mais ce pantalon bien spécifique est en réalité né à la fin des années 40, sous le coup de crayon de la styliste Sonja de Lennart. On l'appelle alors le capri, ne serait-ce parce que c'est sur l'île italienne qu'il devient populaire, un terme qui est resté en anglais - le pantacourt se traduisant par 'capri pants' dans la langue de Shakespeare. En France, c'est Brigitte Bardot, icône de mode par excellence dans les années 50 et 60, qui lui offre une visibilité, et même plus, qui lui permet de s'imposer dans les armoires des femmes.

Puis le pantacourt retombe progressivement dans l'oubli jusqu'aux années 90 et 2000, qui lui permettent de revenir sur le devant de la scène, avant de laisser place aux désormais célèbres skinny et slim qui s'installeront durablement dans la garde-robe féminine. Alors qu'on le pensait définitivement rayé de la carte, et considéré comme ringard, le pantacourt n'a - à 75 ans - pas pris un pli, et fait même un retour fracassant sur la scène mode, des podiums aux dressings d'une ribambelle de célébrités.









Dès 2021, le pantacourt a tenté une première incursion sur les jambes galbées de Lily-Rose Depp et Emily Ratajkowski, mais sans réellement parvenir à redorer son blason. Mais au cours des derniers mois, ses apparitions se sont multipliées dans la rue, comme sur les réseaux sociaux, et même sur les podiums, au point de penser qu'il pourrait s'imposer comme l'une des pièces incontournables de l'été. Avec un temps d'avance, Bella Hadid, Jennifer Lawrence, Lena Situations, et Meghan Markle, comptent parmi celles qui se sont déjà laissé séduire par ce vestige du passé, et au regard des derniers défilés, il semblerait qu'elles ne soient bientôt plus les seules.

Gucci, Jacquemus, Versace

Dès la saison automne-hiver 2022-2023, la maison italienne Gucci a présenté une série de pantacourts qui n'est pas passée inaperçue, qu'ils soient issus de sa propre collection ou de celle conçue en collaboration avec adidas. A la clé ? Des modèles imprimés légèrement amples portés avec des bottes pour une silhouette plus moderne, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Mais la marque de luxe n'est pas la seule à avoir introduit le corsaire dans ses collections, le maestro en la matière n'étant autre que Jacquemus qui a fait du pantacourt l'une de ses pièces stars. Déclinée en denim, avec des pois, et autres imprimés, cette icône des années 2000 s'est fait une place de choix dans la collection printemps-été 2023 du styliste français.









Et la tendance n'en est qu'à ses prémices si l'on considère que le pantacourt s'est déjà imposé dans plusieurs collections pour la saison automne-hiver 2023, dont celle de la maison Versace. D'autant plus que ce pantalon coupé à mi-mollet fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux, autrement dit auprès des plus jeunes générations, avec déjà pas moins de six millions de vues pour le hashtag #capripants sur TikTok, et des centaines de looks et de déclinaisons à la clé. Une chose est sûre, il faudra, qu'on le veuille ou non, composer avec le pantacourt dès cet été.