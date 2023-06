Cantoin. Séjour en Espagne pour les randonneurs de la Viadène

Du 8 au 14 mai, 16 adhérents du club sont partis pour une immersion dans la Sierra de Guara (Espagne). Au programme, 5 jours de randonnée à partir de Nocito, petit village reculé en milieu de vallée, de la Province de Huesca, entre monts et canyons, dans un écrin de verdure. Ils étaient hébergés à la Casa Villa Campa en pension complète. Un guide local leur a fait découvrir les villages abandonnés, la vire du Mascun, le Tozal de Guara (2078 m), les balcons de Nocito, et le barranco la Pillera.

Dans cette nature sauvage et pittoresque, au sommet de "Tozal", dans les "vire" de Canyon, ou au fond d’un "barranco" les paysages sont vertigineux. Les randonneurs ont apprécié tout particulièrement le dépaysement, la beauté de la Sierra, et l’accueil sympathique et attentionné de leurs hébergeurs.