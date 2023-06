Decazeville. Les nombreux rendez-vous du centre social en juin

Dans le cadre de sa mission, l’équipe du Centre social et d’animation locale Decazeville communauté propose aux habitants du territoire diverses activités.

Animé par les professionnels du centre social et d’animation locale de Decazeville Communauté, et plus particulièrement Amélie, référente des actions d’accompagnement à la parentalité, c’est en toute simplicité, dans ce "lieu cocon" et partagé, que les familles du territoire sont invitées à se poser, découvrir, papoter, rencontrer et partager, se sentir écouté, se rassurer, jouer et grandir…

Echanges et partage

C’est un service gratuit et sans inscription. On y vient quand on veut, le temps que l’on veut, et aussi souvent que l’on veut. Cet espace est ouvert tous les vendredis matin scolaires, de 9 heures à 12 heures dans les locaux de l’accueil de loisirs d’Aubin, au 31 rue jules Guesde, Le Gua.

Et le 23 juin prochain, il y aura un atelier d’éveil musical : un temps de comptines et de chansons, au son du ukulélé, d’échanges et de partage pour les parents, futurs parents et leur enfant. Animé par des infirmières puéricultrices de la PMI.

Ateliers intergénérationnels

Ils se déroulent dans les locaux de Centre social, 4 place Cabrol, à Decazeville (sauf indication). Ouverts à tous et gratuits, autour d’une activité ludique et d’un goûter. 7 juin : atelier couture à Cransac (salle d’accueil) en partenariat avec les Orteils au Soleil, de 9 h 30 à 12 heures. 7 juin : atelier fabrication d’un cadre photo de 15 heures à 17 heures. 14 juin : sortie nature dans la forêt de la Vaysse à Cransac, animée par Matthieu, médiateur scientifique de Decazeville communauté de 15 heures à 17 heures. 21 et 28 juin : atelier initiation à la mosaïque, à partir de 15 heures.

Prévention santé

Le mardi 13 juin, de 9 heures à 12 heures, sur le marché place Cabrol, à Decazeville (report au 20 en cas de pluie), un stand proposera "Comment se protéger et prévenir les piqûres de moustiques tigre, tiques et chenilles processionnaires ?". Un temps d’information proposé à tous. Animé par Matthieu Communeau, médiateur scientifique.

Renseignements et inscriptions au Centre social Decazeville Communauté au 05 65 47 96 73 (possibilité de transport depuis Decazeville).