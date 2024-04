Présence de Listeria dans du fromage râpé : quels sont les 40 départements mentionnés par Rappel Conso ?

La plateforme Rappel Conso a fait état de présence de Listeria dans du fromage râpé, en mentionnant 40 départements.

Férus de fromage râpé, attention : un produit a été mentionné par la plateforme Rappel Conso. Qui cite 40 départements concernés par la mesure.

Présence de Listeria

Comme le précise la fiche du rappel, il s’agit d’un fromage râpé donc, très exactement du "3 fromages Maasdam, Emmental, Mozzarella Râpé 200g", de la marque Pâturages. Et le motif est la "présence détectée de Listeria monocytogenes". Il est indiqué que le consommateur ne doit plus consommer le produit, et le rapporter au point de vente.

40 départements concernés

Rappel Conso dévoile ensuite la zone géographique de vente. Ce ne sont pas moins de 40 départements qui sont concernés. L’Occitanie ne figure pas dans le contingent. Voici la liste complète :

Aisne

Ardennes

Aube

Calvados

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Côte-d’Or

Dordogne

Ille-et-Vilaine

Loire-Atlantique

Loiret

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Bas-Rhin

Haute-Saône

Sarthe

Paris

Seine-et-Marne

Deux-Sèvres

Somme

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Essonne

Hauts-de-Seine

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Commercialisation, identification…

Rappel Conso précise enfin que la date de début de commercialisation est le 17 avril, et celle de fin le 24. Quant à l’identification des produits, la voici :