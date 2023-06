Naucelle. Exposition photos : les visages de paysans pour raconter un territoire

Le centre social et culturel du Pays ségali et le Pays ségali invitent à découvrir cette exposition à Naucelle, à Cassagnes-Bégonhès, à Pradinas et à Baraqueville. Une quinzaine de photographes amateurs identifiés sur le territoire est allée à la rencontre de plus de 100 agricultrices et agriculteurs issus de l’ensemble des communes de l’intercommunalité. "Nous avons à chaque fois reçu un accueil enthousiaste, soulignant l’importance de la valorisation de l’agriculture locale et, en particulier, de celles et ceux qui la font aujourd’hui et la feront demain. Un grand merci aux agriculteurs pour leur participation à ce projet", disent-ils. La volonté à travers cette action, est de valoriser le monde agricole du territoire dont l’économie repose en partie sur l’agriculture. Une agriculture ancrée dans le sol, qui manque aujourd’hui de repreneurs et qui souffre parfois d’une image négative. À l’échelle de l’intercommunalité, il a été recensé 500 exploitants agricoles de plus de 50 ans. Dans dix ans, ces exploitants devront cesser leurs activités. Que vont-ils devenir ? Que vont devenir les paysages ? "Nous travaillons sur cette problématique depuis plusieurs mois avec un groupe de travail composé d’élus agriculteurs du territoire et des représentants d’organisations professionnelles agricoles, sans clivage ni distinction. En 2022 nous avons lancé un cycle de réflexion autour des questions de transmission agricole, nous avons fait intervenir des spécialistes de cette problématique sur une approche psychosociale ". La démarche ne cherche pas à faire de ce projet artistique une finalité en soi. Mais les acteurs veulent utiliser la culture comme vecteur, comme un outil de questionnement et d’émancipation. Pour faire un pas de côté, pour prendre le temps d’observer, d’admirer un monde agricole qui a plus que jamais besoin d’être valorisé pour retrouver tout son sens. Le public peut, dès à présent découvrir en version numérique ces 106 portraits en cliquant sur le lien suivant : www.insideoutproject.net/fr/explore/group-action/visages-du-segala-paysans.

Le centre social remercie les agents des services techniques pour la mise en place des portraits.