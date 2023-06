Réquista. Hélène Brossy expose à l’office de tourisme

Hélène Brossy, professeur d’art plastique, expose ses créations à l’office de tourisme jusqu’au 28 juin. Sa pratique artistique se situe principalement dans l’abstraction, bien qu’elle puise son inspiration dans les éléments de la terre, du minéral et du feu.

Elle passe des tisons refroidis et du charbon de bois à l’exploration du cristal, en utilisant la magie du feu qui brûle en elle. D’une certaine manière, elle danse et compose avec cette force. Elle ne le représente plus directement, mais le transfère subtilement dans ses peintures.

Tout commence par le choix méticuleux du support, qu’elle travaille avec soin afin de l’imprégner de son énergie. Le papier Kraft occupe une place privilégiée parmi ses supports, grâce à sa combinaison de résistance et de fragilité.

En harmonie avec ses émotions, elle explore le dessin et l’écriture au fusain ou au charbon, avant de se plonger dans la peinture. Elle procède par superpositions successives de couches de couleurs. Lorsque le support est entièrement ou partiellement recouvert, elle choisit minutieusement les détails de ses futurs paysages abstraits, parfois empreints d’onirisme. La peinture est devenue une nécessité intérieure inévitable pour elle, une expression profonde de son être.