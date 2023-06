Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La Marmotte d’Olt est de retour

La 26e édition de la Marmotte d’Olt se déroulera le week-end prochain et elle sera parrainée par le champion cycliste aveyronnais Bernard Pradel. Elle rendra hommage à Christian Woittequand, ancien président du Vélo d’Olt, décédé accidentellement en 2019. Comme depuis 2018, il s’agira d’une rando-sportive sans classement ni chronométrage. Les parcours du samedi et du dimanche sont ouverts à tous, gratuits pour les mineurs (autorisation parentale).

L’accueil (sac-cadeau pour chaque concurrent) se fera au gymnase de la Falque, route de Prades, ainsi que le repas du terroir, la remise des prix et le tirage de la tombola.

Le samedi, pas de randonnée VTT-Gravel cette année, en raison du Roc laissagais, mais une rando route de 60 km avec passage par "la Montée Christian-Woittequand". Marché nocturne le soir dans les rues de Saint-Geniez-d’Olt.

Le dimanche, randonnée sportive sur route avec 4 parcours sur l’Aubrac de 58, 90, 140 et 200 km, avec de nombreux ravitaillements. On peut encore s’inscrire auprès de l’office de tourisme et par internet sur le site helloasso. Plus d’infos sur velodolt.fr ou sur la page Facebook du Vélo d’Olt.