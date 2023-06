Sébazac-Concourès. L’ADMR sensibilisée aux arnaques

Le personnel de l’ADMR était récemment invité à une réunion d’information concernant les risques encourus par les personnes âgées (cambriolages, arnaques…). Une équipe de trois gendarmes de la maison de protection des familles est créée depuis septembre 2022 en Aveyron. La nouvelle structure Vif (violences intrafamiliales) agit au profit des victimes au sein des personnes vulnérables et des mineurs victimes.

Un diaporama commenté par l’adjudant-chef Mathieu Douny diffuse des informations sur des gestes ou des comportements à avoir devant des personnes malveillantes. Se méfier des gens "à la fausse qualité" qui se font passer pour des organismes connus.

Demander une pièce d’identité et carte professionnelle, ne pas les laisser entrer dans le domicile. Ne jamais verser d’argent sans devis. Si la personne parvient à entrer en confiance et rentre au domicile et dérobe argent, chéquier, carte, porter plainte à la gendarmerie, décrire les personnes, relever si c’est possible un numéro de voiture, la marque, la couleur.

Faire rapidement opposition auprès de sa banque. Surtout ne rien signer, demander un devis, ne pas divulguer les cachettes (faux assureurs).

Appeler l’organisme pour vérifier la véracité des propositions. Se faire accompagner pour retirer de l’argent. Ne pas donner son code à un inconnu et être vigilant en cas de difficulté lors d’un retrait.

Quelques conseils ont été aussi donnés sur les cambriolages. Toujours fermer à clé son habitation. Ne pas laisser la clé sous un paillasson ou un pot de fleurs. Ne pas garder trop de liquide. Cacher les bijoux dans des endroits hors des piles de linge ou la salle de bains, premiers endroits où les voleurs cherchent.

En cas de cambriolage, appeler la gendarmerie et ne toucher à rien. En ce qui concerne les arnaques au téléphone, ne pas rappeler un numéro inconnu. Ne donner aucun renseignement par téléphone. Pour les achats sur internet, vérifier qu’il y ait bien la clé ou le cadenas sur le site de paiement.

Les personnes âgées sont vulnérables. Le personnel de l’ADMR est un rempart contre ces agressions. Ils doivent appeler les bénéficiaires à plus de vigilance et de méfiance. Le but de cette soirée était de les sensibiliser aux comportements à adopter en cas de problème. Pour toute suspicion, faire appel au 17.