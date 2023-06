Occitanie : il achète un sac de charbon de bois dans un magasin et se retrouve avec 26 paquets de cigarettes

La mésaventure est arrivée à un Albigeois adepte des barbecues, ce dimanche 4 juin.



Pas de fumée sans feu, dit-on... et pas de barbecue sans cigarettes ? Ce dimanche 4 juin, alors qu'il s'apprêtait à allumer un barbecue, un homme ouvre un gros sac de charbon de bois qu'il avait acheté quelques jours plus tôt, le mercredi 31 mai exactement, dans une jardinerie d'Albi (Tarn). Et là, parmi les gros morceaux de charbon, "il a constaté la présence de plusieurs colis suspects".

Des cigarettes de Biélorussie ?

Ni une ni deux, il amène le sac de charbon au commissariat d'Albi. Les policiers découvrent alors dans le sac 26 paquets de cigarettes emballés dans du cellophane, de la marque NZ, "avec des écritures en langue étrangère", rapporte sur Facebook la police nationale du Tarn. Cette langue étrangère pourrait être du biélorusse, car la marque NZ est fabriquée par deux entreprises d'Etat biélorusses, Grodno Tobacco Factory Neman (GTFN) et Tabak Invest, rapporte L'Express. Ces "NZ" font partie de ces marques clandestines, illicites en France, mais fabriquées légalement ailleurs, que l'on retrouve sur le marché de la contrebande.

Les policiers se sont alors rendus à la jardinerie où avait été acheté le sac de 40 litres de charbon de bois, de la marque "Master Grill", et ont vérifié le contenu des sacs encore disponibles en magasin. Aucun autre contenu suspect n'a été trouvé.

Quant à l'amateur de barbecue, il a pu repartir du commissariat avec son charbon de bois... mais sans les cigarettes.