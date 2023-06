Aveyron : bals, brocantes, expositions, fêtes... voici les bons plans du week-end

Fêtes, férias, expositions et bien d'autres activités à faire : il n'y a qu'à piocher pour vos sorties en Aveyron ces vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin.





Vendredi 9 juin

Brandonnet.

- Bal traditionnel, à 21 h à la salle des fêtes.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque.

Espalion.

- Ouverture du musée du Rouergue de 14 h à 18 h place Frontin (anciennes prisons).

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Roc laissagais ; show trial avec Bike Resolution ; apéro concert avec le groupe La Déryves.

Marcillac-Vallon.

- Soirée cabaret avec les ateliers d’écriture, à 19 h à la salle de Lusine (14 cité Beausoleil).

Moyrazès.

- Expo organisée par les «Ateliers de la Maresque» présentation d’huiles, de dessins, d’aquarelles,espace culturel Jean Mazenq.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rignac.

- Pièce de théâtre, à 21 h à l’espace André-Jarlan.

- Soirée théâtre avec l’association «12Rires sans frontières», à 21 h. à l’espace André Jarlan.

Rodez.

- Brocante estivale, de 8 h à 17 h.

- Foire de Rodez - soirée dansante avec le groupe PP Prunes, au Haras.

- Récital de chants et de musique argentiques, à 20 h 30.

- Spectacle de danse chorégraphique avec les élèves du club de Pro.Vie.Danse, à 21 h à la MJC.

- Visite «Le quartier de l’amphithéâtre à la loupe», à 14 h 30 au kiosque à musique au jardin public.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale - gravure et peinture, bibliothèque.

Saint-Hippolyte.

- Festival d’accordéon ; concert avec les groupes «Délinquante» et «No Reso», à 21 h à la salle des fêtes.

Salles-la-Source.

- Exposition des photos du patrimoine d’Amélie Boyer suite à son voyag à la galerie Trames d’Arts (près du musée).

Vabre-Tizac.

- Concert de musique organisé par l’école, à 20 h 30 à l’église.

Viviez.

- Fête ; soirée karaoké, à 21 h à la salle de gym.

Samedi 10 juin

Arvieu.

- Festival du château d’Arvieu - stands, ateliers, balades, animations, spectacle, concert, brunch musical.

- Porte ouverte de l’atelier de Sandrine / 10h 12h - 14h 19h.

Baraqueville.

- Concert avec le chœur d’hommes «ces gars-là» accompagné des chorales «au fil des chants» et «Comps se le chante», à 20 h 30 à l’église de Vors.

Bertholène.

- Théâtre tout public avec la compagnie «Esperlouette», à 18 h à la salle des fêtes.

Bournazel.

- Marche gourmande, à 9 h, rendez-vous à la salle des fêtes.

Bozouls.

- Petit train touristique, à 14 h 30 et à 15 h 30.

Calmont.

- Festival «Chat’ Bouge», à Ceignac.

Cassagnes-Bégonhès.

- Soirée théâtrale avec la troupe Arsenic, à 20 h 45 à la salle des fêtes.

Conques.

- Gala de danse de l’association Cyp Dance, à 14 h et à 20 h au Centre Européen.

Druelle.

- Spectacle de danse «Le TV Show», à 20 h 30. à la salle des fêtes.

Flavin.

- Fête. 16h30, animation «relais déjanté» ; jeux divers ; 3 food-trucks ; bal avec DJ Dancefloor,

Goutrens.

- Visite du Musée «Nos campagnes autrefois», de 14 h à 19 h.

Grand-Vabre.

- Concert avec «le groupe du coin», à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Roc Laissagais ; show trial avec Bike resolution ; course de draisiennes ; 19h, soirée paëlla ; concert avec le groupe «the Djaboss».

Luc.

- 3e édition de «randonnée gourmande» semi-nocturne - circuit de 10km, 12km ou 14km, animation musicale au retour - départ à 18h ou 19h30 dans la cour de l’école Jacques-Prévert de Luc.

Marcillac-Vallon.

- Vide-dressing et vide-greniers, de 8 h à 17 h sur le tour de ville.

Monastère (Le).

- Tournoi des As, à Combelles.

Montrozier.

- Soirée théâtrale avec «Gag à Gages», à 20 h 15 à la salle d’animation de Gages.

Moyrazès.

- Expo organisée par les «Ateliers de la Maresque» présentation d’huiles, de dessins, d’aquarelles, espace culturel Jean Mazenq.

Najac.

- Concert avec les groupes «DWWF, Ftoggy blues Cie, Mean Old Blues et The Blues Company.

Naucelle.

- 1ère édition de «L’Art et Cochon» ; nombreux stands d’artisans d’art ; repas cochon à la broche ; animation musicale.

Onet-le-Château.

- Fête des écoles APE des 4 saisons - structures gonflables, sumos, tir à l’arc, chamboule tout, pêche aux canards, jeu en bois, maquillage - organisée dans la cour de l’école des Narcisses, de 14 h à 17 h.

- Gala de danse flamenco, à 21 h. à La Baleine.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rieupeyroux.

- Concert « les Jumeaux « organisé par l’APEL du collège privé - sous le foirail à 21 h.

Rodelle.

- Feria de Bezonnes ; spectacle de vachettes ; 18h30, animation avec la banda «Los Patos, avec le groupe «Sors tes couverts» ; 22h, groupe «La Déryves».

Rodez.

- 4ème édition de la fête du jeu vidéo, de la culture manga et de la science fiction avec «Games of geek», à la salle des fêtes.

- Concert avec le Chœur et Solistes de l’Opéra de Prague, à 17 h à la Cathédrale.

- Foire de Rodez, au Haras.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale - gravure et peinture, bibliothèque.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Spectacle de l’association Dynamic’Gym, à 20 h 30 à la salle de l’espace culturel.

Saint-Hippolyte.

- Festival d’accordéon ; gala d’accordéon avec de nombreux artistes, à 20 h 30.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Soirée théatrale avec l’association «Théâtre en Viadène», à 20 h 30.

Salles-la-Source.

- Exposition des photos du patrimoine d’Amélie Boyer suite à son voyage à la galerie Trames d’Arts (près du musée).

Sébazac-Concourès.

- Fête ; 14h, jeux pour enfants ; 19h, apéro concert avec Caro Meniello ; 21h, repas suivi d’un concert avec «Un p’tit gars du coin».

Tayrac.

- Fête de la St-Médard ; apéro concert avec Duo B & X suivi de DJ Mat, à 20 h.

Thérondels.

- «Lu buron de Mandilhac - Escape Game de Freemick et spectacle de cirque, à 18 h 30.

Valady.

- Spectacle musical avec la compagnie «Les Neaulphes de Cubiac», à 19 h 30 au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Villefranche-de-Rouergue.

- 3e Marche des Fiertés rurales organisées par le collectif LGBTQIA - pique-nique, ateliers, cortège, banquet et deux concert, à 13 h place Saint-Jean.

Viviez.

- Fête ; 7h, vide-greniers ; 22h, défilé de chars fleuris illuminés, bandas, 23h, bal avec Malt 3.

Dimanche 11 juin

Arvieu.

- Festival du château d’Arvieu - stands, ateliers, balades, animations, spectacle, concert, brunch musical.

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h Espace Raymond-Lacombe (couvert).

Cabanès.

- 5ème édition du marché à la ferme ; visite du domaine du Ségala ; 30 stands de producteurs et créateurs locaux, de 9 h à 17 h à La Pèce.

Capelle-Bleys (La).

- Concours de saut d’obstacle, au stade équestre.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Fête du poney ; animations diverses, à 11 h au centre équestre de La Frégière.

Decazeville.

- Concert de l’école Hello Musique - au Laminoir à Decazeville, à 14 h.

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage de 14 h à 18 h 30.

Florentin-la-Capelle.

- Théâtre avec l’association «Théâtre en Viadène», à 18 h à l’espace multifonctionnel.

Goutrens.

- Visite du Musée «Nos campagnes autrefois» de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Roc Laissagais ; 8h déjeuner aux tripous ; 10h randonnées pédestres ; 12h repas

Loubière (La).

- Journée culturelle et artistique sur le thème des oiseaux - expo, sophrologie, repas, théâtre, chants..., à 9 h salle des Epis à Lioujas.

Monastère (Le).

- Tournoi des As, à Combelles.

Moyrazès.

- Expo organisée par les «Ateliers de la Maresque» présentation d’huiles, de dessins, d’aquarelles, espace culturel Jean Mazenq.

Naucelle.

- 1ère édition de «L’Art et Cochon» ; nombreux stands d’artisans d’art; animations diverses,

Olemps.

- Concours de pétanque en doublettes sur le terrain des 4 vents, à 14 h.

Onet-le-Château.

- Vide-greniers organisé par l’IEM les «Babyssous» dans le parc de l’IEM à Saint Mayme, de 9 h à 17 h.

Pont-de-Salars.

- Concert avec le groupe «Les maria à capella», à 17 h. sur le site de Saint-Georges.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rignac.

- 3ème Puces des couturières.

Rodez.

- 4ème édition de la fête du jeu vidéo, de la culture manga et de la science fiction avec «Games of geek» à la salle des fêtes.

- Foire de Rodez, au Haras.

- Pièce de l’école de théâtre de la MJC «Les Tondues», à 18 h 30 sur la place de la Cité.

Saint-Christophe-Vallon.

- Vide-greniers, de 7 h à 17 h. sur le parking de Netto.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale - gravure et peinture, bibliothèque.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Spectacle de l’association Dynamic’Gym, à 15 h 30 à la salle de l’espace culturel.

Saint-Hippolyte.

- Festival d’accordéon ; concert avec Ruthen’Accordéon et Lionel Suarez, à 14 h à la salle des fêtes.

Saint-Salvadou.

- Concert avec le groupe «Le Blue Pastel Brass Les Cuivres d’Albi», à 16 h. à l’église.

Salles-la-Source.

- Exposition des photos du patrimoine d’Amélie Boyer à la galerie Trames d’Arts (près du musée).

Soulages-Bonneval.

- Vide grenier, paëla, vente de gâteaux, sur le parking de la salle des fêtes.

Tayrac.

- Fête de la St-Médard ; 8h, déjeuner tripous/ tête de veau ; 14h, concours de pétanque ; jeux intervillages ; 19h30, apéro animé par Christophe Esposito ; 20h, repas ; bal avec Gilles Saby.

Valady.

- Spectacle musical avec la compagnie «Les Neaulphes de Cubiac», à 17 h au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Villeneuve.

- Concert avec les chorales Fa Si La Chanter et Euphonie au profit de «tous unis contre le cancer», à 15 h à l’église.

Viviez.

- Fête ; 15h30, cavalcade avec chars fleuris, bandas.