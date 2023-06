Attaque au couteau à Annecy : état des victimes, sort du suspect, hommage... ce que l'on sait

Quatre enfants sont toujours hospitalisés, a précisé samedi 10 juin la procureure de la République Line Bonnet-Mathi lors d'une conférence de presse, le suspect a été mis en détention.

Le pronostic vital n'est plus engagé pour aucun des quatre enfants et deux adultes victimes de l'attaque au couteau commise jeudi 8 juin à Annecy (Haute-Savoie), a déclaré samedi 10 juin la procureure de la République, Line Bonnet, lors d'une conférence de presse.

"À ce jour, plus aucun n'a son pronostic vital engagé. Les quatre enfants sont encore à ce jour hospitalisés", a-t-elle déclaré. Deux Français, une Britannique et une Néerlandaise. Les enfants blessés ont entre un et trois ans.

Le suspect mis en examen pour "tentatives d'assassinat", "rébellion avec arme"

La magistrate est également revenue sur le sort de l'homme interpellé dans la foulée de cette attaque, annonçant qu'il avait été mis en examen et placé en détention provisoire.

"Le parquet d'Annecy a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme", a dit Line Bonnet et le suspect a été mis en examen dans la matinée de samedi pour ces deux chefs d'accusation et placé en détention provisoire après sa présentation devant un juge des libertés. La procureure a précisé que l'homme "n'a pas souhaité s'exprimer", aussi bien lors de sa garde à vue de 48 heures que devant les deux juges d'instruction chargés de l'enquête.

Un hommage aux victimes organisé dimanche

La mairie, dirigée par l'écologiste François Astorg, a annoncé vendredi dans un communiqué qu'une marche blanche serait organisée dimanche 11 juin, en hommage aux six blessés. Le rassemblement débutera à 11 heures au parc du Pâquier, où les faits ont eu lieu.