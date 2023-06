Attaque au couteau à Annecy : Emmanuel Macron auprès des victimes, "tous les enfants ont pu être opérés"

Le président Emmanuel Macron est présent ce vendredi à Annecy auprès des victimes de l'attaque au couteau qui a ébranlé jeudi 8 juin la ville de Haute-Savoie. De son côté, la Première ministre Elisabeth Borne indique "que tous les enfants ont pu être opérés".

"À la suite de l'attaque survenue jeudi 8 juin, le président de la République et son épouse se rendent aujourd'hui aux côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien", a affirmé l'Elysée dans un communiqué. Le président de la République est arrivé au CHU de Grenoble (Isère) vendredi matin.

De son côté, Elisabeth Borne en déplacement dans les Bouches-du-Rhône a donné des nouvelles des enfants blessés. "Je suis de près l'état de santé des victimes, leur état est stable", a expliqué la Première ministre. "Tous les enfants blessés ont pu être opérés."

Quatre enfants et un adulte toujours "en état d'urgence d'absolue"

Le pronostic vital de trois blessés, deux enfants et un adulte, est engagé, selon la préfecture de Haute-Savoie. La procureure d'Annecy, Line-Bonnet Mathis, a précisé qu'"un enfant de 22 mois, deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans" figurent parmi les victimes. Une sixième personne a par ailleurs été blessée.

Le suspect n'a pas encore été interrogé

L'individu interpellé après l'attaque est toujours en garde à vue et doit subir un examen psychiatrique vendredi matin. Il s'agit d'un demandeur d'asile syrien, né en 1991 et entré légalement en France en novembre 2022. Il est "très légèrement" blessé selon le parquet d'Annecy. Le suspect a prononcé en anglais les mots "In the name of Jesus Christ" avant d'agresser avec un couteau des enfants dans une aire de jeux.