Course pédestre : la Dream team du Stade Rodez athlétisme remporte l'ekiden de Rodez

Samedi 10 juin, l'équipe composée des meilleurs éléments du club ruthénois s'est imposée en 2h15'31, devant les vainqueurs 2022, Foulées Rodez.

Le Stade Rodez athlétisme en maître ! Samedi 10 juin, sur la place Foch, les coureurs sang et or ont remporté la sixième édition de l'ekiden de Rodez en bouclant les 42,195 kilomètres en relais en 2h15'31. C'est l'équipe vainqueure lors de l'édition précédente, Foulées Rodez, qui les a talonnés toute la course... plus qu'on ne le pense, même.

Car dans les derniers mètres de l’épreuve, les deux derniers relayeurs, Benoît Dunet pour le SRA et Alex Molin-Pradel pour Foulées, étaient aux coudes à coudes. Dans l'ultime virage, Dunet est repassé en tête pour franchir la ligne en premier. Mais le final n'aurait pas dû être aussi serré : lors de la deuxième boucle, le coureur du Stade s'est fait indiquer un mauvais chemin autour de l'église Saint-Amans... ce qui a largement raccourci l'avance qu'il avait sur son poursuivant, qui était plus d'une minute derrière avant cette erreur de parcours.

Finalement, la Dream team du SRA a été créditée d'une minute en moins pour son détour imprévu, et son dauphin, Foulées, a terminé en 2h16'33. Moins de deux minutes plus tard, l'Ambassade du trail, qui a fait la course en tête avec les deux premières formations, complétait le podium en 2h18'08.