Aveyron : les burons passent à l’heure d’été, trois nuits pour se régaler en juin

Voici quand et où profiter d'un bon aligot nocturne.

Avec la fête de la Saint-Jean, celle des buronniers de l’Aubrac, trois nuits des burons sont proposées par le parc naturel régional de l’Aubrac à Saint-Geniez-d’Olt, Lacalm et Laguiole. Rendez-vous vendredi 23 juin au buron d’Alte Teste, commune de Saint-Geniez, le conservatoire de l’Aveyron sort de ses murs.

Les ensembles d’élèves des antennes d’Entraygues, Espalion, Argences-en-Aubrac, Laguiole, Saint-Geniez et Sévérac se succéderont, proposant une soirée allant des musiques traditionnelles à la variété, en passant par les musiques de film, la chanson, etc. Aligot saucisse à 9,50 € et pique-nique partagé. Samedi 24 juin, direction le buron des Boules, à Lacalm où la compagnie "Les Tombés de la lune" propose son nouveau spectacle, une épopée policière, avec humour et décalé. Pique-nique partagé.

Toujours samedi 24 juin, au buron de Léon à Laguiole, l’accordéoniste Nicolas Puechmaille embarque dans son univers, suivant l’humeur du jour. Pique-nique partagé et petite restauration sur place. Soirée gratuite, rendez-vous à 18 h 30, réservation recommandée : lanuitdesburons@gmail.com