CARTE. Sécheresse : à 10 jours du début de l'été, voici les départements qui ont déjà atteint le niveau de crise

Le point sur la situation dans votre département.

Après un hiver historiquement sec, les pluies de mars et avril n'ont pas permis d'améliorer la situation dans la partie sud du pays, quand la moitié nord souffre au contraire du manque de précipitations au mois de mai. Comme le rapporte Météo France, aucune pluie significative n'a été recensée dans les stations de Paris et et Lille pendant au moins 21 jours (depuis le 16 mai), de Nantes depuis 26 jours (11 mai) et de Strasbourg depuis 27 jours (10 mai).

Une situation qui n'arrange rien des niveaux de sécheresse qui empirent partout en France. Neuf départements comptent des zones en alerte "crise", le niveau de sécheresse maximal, selon la dernière carte partagée par le site Propluvia, samedi 10 juin :

une énorme majorité des Pyrénées-Orientales

le nord-est de l'Hérault

le nord du Gard

l'est des Bouches-du-Rhône

le coeur de la Dordogne

le nord-ouest de la Vendée

le coeur de l'Indre-et-Loire

le sud et l'est du Loiret

le nord de l'Oise

Voici la situation en France au samedi 10 juin 2023. Capture - Propluvia

Dans ces zones en rouge sur la carte, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour stopper les prélèvements non prioritaires y compris à des fins agricoles. Selon les territoires, une série de mesures a été annoncée par les préfets.

Où des signes de sécheresse sont très présents

Une quarantaine de départements sont en niveau 1 "vigilance", où les habitants sont pour l'instant incité à faire des économies d'eau sans obligation. Mais 22 départements ont des territoires en "alerte" jaune, et 21 en ont en "alerte renforcée" orange.

Les départements en alerte : Haute-Saône, Oise, Seine-et-Marne, Nièvre, Mayenne, Loiret, Loir-et-Cher, Sarthe, Loire-Atlantique, Vendée, Charente, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hérault, Gard, Ardèche, Vaucluse, Drôme, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes.

Les départements en alerte renforcée : Oise, Essonne, Seine-et-Marne, Loiret, Sarthe, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Charente, Vienne, Deux-Sèvres, Dordogne, Cher, Ain, Drôme, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes.