Éric Cabanis expose ses photographies de Brommat

Ancien reporter photographe pour l’agence France Presse, Éric Cabanis, a posé son van et son appareil photo dans le Nord-Aveyron où il propose une exposition de ses images.

Après avoir relaté, ausculté les conflits et les agissements de la grande histoire pendant trois décennies pour l’agence France presse (AFP), Éric Cabanis a décidé de relater par le petit bout de la lorgnette ceux qui vivent loin des grands axes. "J’ai côtoyé la grande histoire, je regarde les petites histoires qui font la grande histoire", dit-il en ce sens. Cap vers l’humain pour ce Toulousain qui amène, chemin faisant, la culture en milieu rural. "Venu pour un jour ou deux en août dernier dans le super camping municipal de Brommat, je suis resté quinze jours et je me suis fait des amis."

Un ami comme Jean-Pierre Pagès alias "JPP" en charge notamment du moulin de Burée à Brommat, qui a aussi soif de rencontres. Cela a conduit Éric Cabanis à revenir avec son van pour proposer son projet d’exposition avec des portraits et des paysages du village. La municipalité enchantée et voilà l’exposition présentée tout l’été. "L’objectif est de pérenniser ce rendez-vous, chaque année, avec un voire d’autres photographes. La photo est un art qui est peu considéré", rappelle Éric Cabanis, passé par les beaux-arts, peignant et dessinant enfant pour prendre son appareil photo comme certains prennent le pinceau ou le stylo. "C’est un instrument de création, j’ai besoin de créer, c’est ma façon de travailler."

Faire voir les oubliés

Au fil des rencontres, des liens se sont tissés, donnant vie à un kaléidoscope du village du nord-aveyron. " J’évite ce qu’on voit, les métropoles. On voit très peu la campagne, ce sont les oubliés ", poursuit Éric Cabanis. Un geste non pas politique comme l’a réalisé Florence Aubenas avec "Le quai de Ouistreham" mais artistique. Un acte désintéressé qui symbolise le début de l’humanité. " Je me laisse aller à photographier des lieux et des gens, mes envies, pour passer un sentiment avant une information. Les visages sont les paysages de l’âme ", observe ce photographe humaniste qui dans cette quête sociale, est un témoin de la déshumanisation dénoncée par Marc Dugain à cause de l’ère du numérique.

Après avoir couru la Terre, il prend le temps de vivre au contact de la réalité, de l’altérité. Et ce qu’il voit depuis deux ans est loin d’être reluisant. "À Brommat, ils sont à l’aise, mais il y a d’autres endroits où cela me fait peur. Il y a un abandon de la campagne française, beaucoup de misère. Cela fait mal au ventre. Là où il y avait une vie il y a trente ans, il n’y a plus rien." Alors, Éric Cabanis fixe l’instant présent à travers son exposition "Vivre Brommat, portraits d’habitants", une série de 31 portraits en noir et blanc sur grand format installée en plein air dans les rues du bourg du 15 juin au 15 septembre complétée par 11 photos, de paysages et habitats présentées au Nomad Bar, ancien buron sur la montagne de Pleau. Brommat, symbole d’un acte de résistance, combat de l’humain sur la machine. Le photographe cite d’ailleurs "Liberté" de René Char, poète et résistant. "Elle est venue par cette ligne blanche pouvant tout aussi bien signifier l’issue de l’aube que le bougeoir du crépuscule. Elle passa les grèves machinales ; Elle passa les cimes éventrées…"

Le vernissage aura lieu le vendredi 16 juin à partir de 17 h 30.

À noter qu’Éric Cabanis publie son livre "Un roman photographique" dans lequel figure une photo de l’exposition de Brommat.