Environnement : ces habitants de l'Aveyron invités à mesurer leur empreinte carbone

Afin de limiter les effets du changement climatique, l’accord de Paris (2015) a fixé un objectif : limiter la hausse de la température en dessous de 2 degrés d’ici la fin du siècle.

Pour y arriver, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment passer à 2 tonnes de CO2 par an et par habitant d’ici 2050.

Aujourd’hui, en moyenne, un Français émet 9,5 t de CO2 par an. En 28 ans, nous devons donc diviser nos émissions par 5 pour atteindre cet objectif. Mais comment faire pour réduire ? Comment agir efficacement pour le climat ? Qu’est-ce que l’atelier 2Tonnes ?

Les leviers de la transition

Ce dernier fait découvrir les leviers individuels et collectifs de la transition vers un monde bas carbone, en créant en équipe votre propre scénario de transition bas carbone jusque 2050.

Pour cela, l’atelier fait une simulation de la transition en France à partir de vos empreintes carbone et de vos choix, et vous pourrez visualiser en temps réel leurs impacts sur l’évolution des émissions, au niveau individuel et au niveau collectif.

Le prochain atelier 2Tonnes aura lieu le samedi 24 juin de 9 h 30 à 12 h 30 à la Conciergerie, Plus d’informations et inscriptions auprès d’Hervé (Tél. : 06 86 66 33 31 ou herve.delerue@wanadoo.fr).

La population est invitée à remplir un questionnaire afin que chacun puisse estimer son empreinte carbone. Vous avez déjà participé à un atelier 2Tonnes et vous souhaitez diffuser cette réflexion et ces informations ? Merci de partager cette invitation à vos proches.

En trois heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition vers une société bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer.