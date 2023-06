Fin des chaudières au gaz en 2026 ? Calendrier, ménages concernés… Voici ce que l’on sait

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement veut interdire d'ici à 2026 les chaudières au gaz qui équipent plus de 12 millions de foyers.

Fin mai, lors de la présentation de son plan de réduction des gaz à effet de serre, la Première ministre Élisabeth Borne s'était prononcée pour l'interdiction des chaudières au gaz d'ici à 2026. Malgré la levée de boucliers des professionnels, une concertation sur le sujet a été lancée en début de semaine et doit s'achever le 28 juillet pour déterminer les conditions de mise en place de cet objectif.

Combien de foyers sont concernés ?

Douze millions de foyers se chauffent au gaz dont 5 millions en maison individuelle 3,5 millions en logements collectifs avec chauffage individuel et 3,5 millions en chauffage collectif. Soit au total, 40% des ménages, rapporte l'UFC Que Choisir.

Quel est l'objectif du gouvernement ?

Cette volonté vient avec la nécessité de réduire les émissions à effet de serre d'ici à 2030. Pour autant, 2026 ne serait pas la date de remplacement obligatoire de toutes les chaudières au gaz, mais la fin des nouvelles installations.

Dans un premier temps, il serait interdit d'installer une chaudière au gaz, mais le remplacement de celles qui existent déjà n'est pas encore acté, même s'il devrait arriver à une échéance plus ou moins longue. Le gouvernement prévoit une économie de 8 millions de tonnes de CO2 par an grâce au recul des chaudières à fioul et à gaz dans le logement.

Par quoi remplacer la chaudière au gaz ?

Après l'interdiction des chaudières au fioul, l'exécutif s'attaque donc à celles au gaz pour limiter les sources fossiles. L'idée est de privilégier les pompes à chaleur notamment pour les maisons et les immeubles en chauffage collectif et la pose de radiateurs électriques pour les appartements au chauffage individuel.

Y aura-t-il des aides financières pour les particuliers pour les pompes à chaleur ?

Pour l'instant, il n'y a pas d'indications très claires sur le sujet, mais Olivier Klein a déjà parlé d'un "accompagnement" via MaPrimeRenov, le dispositif du gouvernement censé financer une partie des travaux de rénovations énergétiques des particuliers, mais qui est très décrié. Pour mémoire, actuellement, l'installation d'une chaudière au gaz coûte beaucoup moins cher qu'une pompe à chaleur air-eau, en moyenne trois fois moins.

Un réél intérêt écologique ?

De son côté, l'UFC Que choisir met en doute l'intérêt écologique de cette décision. "Remplacer ces 12 millions de chaudières à gaz par des pompes à chaleur ne va faire qu'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre pendant des années", insiste la publication consacrée au pouvoir d'achat. Principal argument : le parc des chaudières au gaz vieillissantes et qui ne pourront plus être remplacées par des modèles récents et performants va engendrer une explosion de la consommation en hiver, de l'ordre de "10 gigawatts de plus en 2035, soit l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires supplémentaires", selon les calculs de GRDF. Et cette surconsommation sera approvisionnée par les centrales à charbons très polluantes, par exemple.

Qu'en pensent les acteurs du secteur ?

"Stigmatiser le gaz n'est pas positif pour la France", a réagi mardi 6 juin sur franceinfo Jean-Christophe Repon.

"Je pense que si on veut réussir le défi de la transition énergétique, il faut travailler avec le gaz, en le travaillant mieux, en le verdissant, en travaillant sur des systèmes hybrides de chaudières" a indiqué le vice-président de l’Union des entreprises de proximité (U2P) et président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).

Le 24 mai dernier, ce dernier déjà indiqué que le calendrier n’était pas tenable. "On ne peut pas dire qu'en 2026, on supprime la chaudière à gaz et qu'on forme 200 000 chauffagistes à la pompe à chaleur", avait-il déclaré lors d’un point presse.