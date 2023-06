Marcillac-Vallon. Patrimoine : les rendez-vous sont de retour

De juin à septembre, un samedi par mois, l’office de tourisme Conques-Marcillac réitère l’opération "Les Rendez-vous du patrimoine" initiée avec succès l’année dernière.

En lien avec le label "Vignobles et Découvertes", la formule propose de découvrir les trésors cachés du patrimoine au travers de visites commentées et agrémentées d’un moment de convivialité et d’échange autour du savoir-faire vigneron (visite d’un chai, dégustation…).

Ce mode de balade particulièrement attrayant, s’adresse en particulier aux habitants du territoire et aux visiteurs de proximité.

"Il permet de faire connaître un patrimoine méconnu tout en mettant un coup de projecteur sur le dynamisme des associations locales de sauvegarde du patrimoine, ainsi que sur les travaux de recherche des différents intervenants ", indique Etienne Lacombe, chargé de développement touristique à l’OT. Le coup d’envoi sera donné ce samedi 17 juin à 10 heures, à Muret-le-Château avec la découverte du riche patrimoine historique et architectural du bourg, en compagnie d’Emile Méjane, ancien maire du village, membre de la Société des lettres de l’Aveyron.

Inscription gratuite et obligatoire

A 11 h 30, le groupe sera accueilli par Alain Falguières dans son chai récemment rénové du domaine de l’Albinie à Cornelach (Salles-la-Source), pour une dwégustation de son AOP Marcillac. Rassemblement à 9 h 45 près de l’église de Muret-le-Château (stationnement au parking de la mairie). L’inscription est gratuite mais obligatoire, le nombre de participants étant limité (05 65 71 13 18 ou 05 65 72 85 00). Les prochains rendez-vous de l’été auront lieu aux dates suivantes : samedi 1er juillet, visite de l’église de Saint-Austremoine avec Pascal Hubert ; dégustation au domaine Croizat.

Samedi 26 août, visite de la chapelle de Monédiès avec Pierre Lançon et Pierre Madrières ; dégustation de l’apéritif de Grand-Vabre : le Saint-Hervé, préparé à partir de fleurs fraîches de Sureau. Samedi 9 septembre, visite de l’église romane de Clairvaux et du bourg par Claire Delmas ; dégustation au domaine Laurens.