Rodez : Rutènes dépoussière Victor Hugo pour leur spectacle en plein air dans le centre-ville

Sous la houlette du metteur en scène, Fabien Austruy, une soixantaine de comédiens ont répété, hier, dans la grange de Calcomier, la pièce "Les Misérables" qui sera jouée fin juillet, place Foch.

L’affiche du spectacle "Les misérables" sera visible dès demain dans les abris de bus de Rodez. En attendant, les échéances (qui avancent à grand pas), fin juillet en plein air, place Foch, Fabien Austruy, le metteur en scène a convié hier une soixantaine de comédiens à répéter le final et se mettre dans la peau des personnages, grange de Calcomier. Un lieu pour le moins atypique pour ne pas écrire inapproprié à la mesure d’un tel événement. Faute de place, la mise en scène est découpée en tableaux et la barricade est remplacée par un voile de tissu pour être transporté en fonction des répétitions. Parenthèse refermée.

Symbole Républicain

La révolution est en scène à travers ces "Misérables" dépoussiérés par Fabien Austruy. " L’histoire me parle, intemporelle, c’est un énorme symbole républicain pour la défense des êtres humains avec un beau message d’amour. " Allusion à peine voilée à l’actualité où l’individualisme et la guerre prennent hélas le pas sur la liberté, l’égalité et la fraternité. Et pour mettre en lumière l’histoire universelle écrite par Victor Hugo, Fabien Austruy se veut perfectionniste, l’exigence pour étendard. Il adapte d’après une version jamais jouée du fils de l’auteur, Charles Hugo. Du panache donc.

Pour ce faire, hier matin, la soixantaine de comédiens, tous bénévoles, issus de diverses compagnies de théâtre aveyronnaises, a sifflé la fin de la récréation pour donner forme au salut qui clôture le spectacle. "On m’a dit que j’étais avec Causette", "on tourne jusqu’à la croix", chacun doit trouver sa place, et le moindre détail ne laisse rien au hasard. Avant Hugo, déjà Horace écrivait que "la patience est mère de toutes les vertus." L’ambiance bon enfant s’estompe au fil des minutes pour se concentrer sur l’objectif commun. "L’aventure humaine", c’est ce qui guide Fabien Austruy ainsi que ces comédiens de tout âge. Un tableau de fraternité qui fait écho à celui répété pour le final, celui d’Eugène Delacroix, "La liberté guidant le peuple". Sans costume, sans feu d’artifice, sans jeu de lumières, l’émotion se ressent pourtant. De la force du symbole. D’autant que Fabien Austruy a conçu le spectacle comme un film, un mélange des arts.

Dépoussiérer l’œuvre

Du choix des musiques anachroniques aux danses contemporaines, la volonté du pas de côté pour "dépoussiérer" l’œuvre, l’installer dans notre époque, s’avère un pari audacieux. Le metteur en scène à la baguette peut s’appuyer sur une équipe de passionnés. Des petites mains ouvrières comme Émilie pour la coiffure, avec ses deux filles, Louise et Astrid en figuration, Julie aux manettes musicales qui a fini son travail à une heure du matin dans le Bassin, des coutelières, sans oublier l’incontournable Raymonde à la régie, les conditions de répétitions sont surmontées pour donner un avant-goût à la hauteur de l’œuvre de Victor Hugo. "Penser, voilà le triomphe vrai de l’âme." Telle est l’une des citations issues des "Misérables."

Et le spectacle est bien pensé avec des interactions qui devraient captiver le public.

Les répétitions, les 26 et 27 juin, à l’Athyrium, à Onet-le-Château, permettront de disposer d’un espace adéquat pour être dans les dispositions du direct et de pouvoir poser les barricades.

Et derrière les barricades, l’amour.