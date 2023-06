Tiques : voici les régions dans lesquelles sont signalées le plus de piqûres ces dernières années

Depuis 2017, voici où les tiques ont le plus piqué les humains et les animaux en France.

Entre 2017 et avril 2023, 72 141 signalements de piqûres de tiques ont été recensés en France selon l'outil CiTIQUE-Tracker, qui met à disposition depuis le 5 juin une carte interactive rassemblant plusieurs données pour chaque région.

61 220 piqûres concernent des humains, 10 921 piqûres ont été signalées sur des animaux ces six dernières années. Des chiffres qui pèsent quand on sait que les tiques peuvent être vecteurs de plusieurs maladies, et particulièrement la maladie de Lyme.

"Jusqu’à présent, ces données collectées étaient principalement étudiées par des chercheurs ou les partenaires de CiTIQUE", mais rarement au grand public. La mise à disposition de ces chiffres va permettre une meilleure sensibilisation et éventuellement une meilleure vigilance des Français. "Les données issues des signalements sont très précieuses, et ont par exemple permis de mettre en évidence un résultat majeur : l’importance du risque de proximité, c’est-à-dire le risque de se faire piquer par une tique dans un environnement familier où on se protège moins, comme les parcs, les jardins ou à l’intérieur de son domicile".

A lire aussi : Démangeaisons, diamètre du bouton... Comment savoir si vous avez été piqué par un moustique tigre ?

46 % des piqûres recensées ont été faites en forêt, 31 % dans des lieux familiers et 13 % dans des prairies. Environ 57 % des personnes qui ont été piquées étaient en train de pratiquer une activité de loisirs. Ils sont 33 % à s'être fait piquer sur leur lieu de résidence.

Les chiffres par région

Parmi les personnes qui ont signalé leur piqûre depuis 2017 se trouvent 28 250 femmes et 32 286 hommes (11 605 ne se prononcent pas). Chez les animaux, ils ont été 6 029 chiens et 3 727 chats (1 125 autres animaux).

La région Grand Est rassemble, très largement, le plus grand nombre de signalements de piqûres, devant l'Auvergne-Rhône-Alpes, quand les chiffres baissent drastiquement autour de la Méditerranée. CiTIQUE-Tracker présente le nombre de piqûres par région :

Grand Est : 11 556 signalements (9 555 sur des humains et 2 001 sur des animaux)

Auvergne Rhône-Alpes : 8 719 signalements (7 716 sur des humains et 1 003 sur des animaux)

Île-de-France : 5 958 signalements (5 348 sur des humains et 610 sur des animaux)

Nouvelle-Aquitaine : 5 312 signalements (4 620 sur des humains et 692 sur des animaux)

Bourgogne Franche-Comté : 5 033 signalements (4 379 sur des humains et 654 sur des animaux)

Occitanie : 4 392 signalements (3 782 sur des humains et 610 sur des animaux)

Bretagne : 3 731 signalements (3 361 sur des humains et 370 sur des animaux)

Normandie : 2 948 signalements (2 556 sur des humains et 392 sur des animaux)

Hauts-de-France : 2 914 signalements (2 506 sur des humains et 408 sur des animaux)

Centre Val de Loire : 2 474 signalements (1 876 sur des humains et 598 sur des animaux)

Pays de la Loire : 1 926 signalements (1 700 sur des humains et 226 sur des animaux)

PACA : 1 041 signalements (827 sur des humains et 214 sur des animaux)

Corse : 98 signalements (92 sur des humains et 6 sur des animaux)

Les enfants de 0 à 10 ans englobent 23 % des signalements, suivis des 31 à 40 ans (19 %) et des 41 à 50 ans (18 %).