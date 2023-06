Onet-le-Château. Des ateliers Zéro déchets pour favoriser le recyclage

Mercredi et jeudi dernier ont eu lieu les deux premiers ateliers Zéro-déchets proposés par le Krill et animés par Odile Gay de l’entreprise O’diy (O pour Odile et diy pour "Do it yourself). Ces ateliers se sont déroulés à l’extérieur, sur la place des artistes, en raison d’une météo radieuse. Il s’agissait pour les participants de fabriquer des Tote-bag, à partir de vieux tee-shirts, ceux que l’on ne veut pas jeter car ils nous plaisaient, mais qu’on ne met plus et qui retrouvent ainsi une deuxième jeunesse dans une autre utilisation… et pour finir de faire un tawashi (entendez par là, une éponge Zéro déchet à partir de vieilles chaussettes). Cet après-midi de 15 heures à 17 heures et demain jeudi de 18 heures à 20 heures, ont lieu les 2 autres ateliers où les futurs participants s’essayeront à la fabrication de Bee wrap : un emballage alimentaire écologique et surtout réutilisable à l’infini (pour peu qu’on l’entretienne régulièrement), fait à base de cire d’abeille et remplaçant avantageusement le sempiternel film alimentaire et pour ces deux ateliers, il y aura aussi en bonus, la fabrication d’un tawashi. Ces ateliers sont gratuits, sur inscription au Krill.