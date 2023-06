Naucelle. Les écoliers de Jeanne-d’Arc à Arcachon

Les élèves de Jeanne-d’Arc se sont rendus à Arcachon, pour un séjour de 4 jours. Ils ont pu gravir la dune du Pilat, profiter du beau sable blanc et s’amuser. Ils ont aussi découvert les trésors du bord de mer lors d’une pêche à pied et ont approfondi leur connaissance sur l’huître. Une journée a été consacrée à la découverte en bateau du bassin avec la visite du port de pêche et de plaisance d’Arcachon. Ils ont également observé l’île aux oiseaux et les parcs à huîtres à marée basse. L’après-midi, les enfants ont pu se promener sur la presqu’île du cap Ferret et gravir les 258 marches du phare. Le séjour s’est terminé par un rallye "cherche et trouve" dans la ville d’hiver d’Arcachon.