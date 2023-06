Les gendarmes de Villefranche-de-Rouergue ont effectué mardi 13 juin une descente dans le quartier du Tricot qui pourrait être liée à deux autres opérations menées le 24 mai et le 7 juin dans le cadre d'un démantèlement d'un réseau de trafic de drogue opérant en Aveyron et dans le Lot.

Les gendarmes de Villefranche-de-Rouergue ont effectué mardi 13 juin une descente dans le quartier du Tricot.

Cette opération est-elle liée à celles des 24 mai et 7 juin derniers réalisées dans le cadre d'un démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue qui sévissait depuis un certain temps dans le Lot et en Aveyron ?

Au regard de l'ampleur du trafic, les services du GIGN et du GOS de Toulouse ont été sollicités notamment à cette occasion pour intercepter un convoi de type "Go Fast".

Cinq personnes interpellées

Lors de ces deux interventions, les perquisitions ont permis la saisie de 35 kilos de cannabis, de la cocaïne, 7000 € en espèces, quatre véhicules récents et près de 40 000 € de vêtements et objets de luxe.

Des cinq personnes interpellées, trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire dans l’attente de leur jugement.