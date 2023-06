Centrès. Château de Taurines : l’expo se prépare

Ambiance effervescente au château de Taurines. Les préparatifs vont bon train pour l’exposition de cet été "Santé, bonheur et prospérité technique".

Les bénévoles de l’association "Château de Taurines" sont là qui déchargent, construisent, installent. Chaque œuvre trouve sa place. Cette exposition réunit trois artistes toulousains Arno Fabre, Marion Le Torrivellec et Jérôme Souillot. Trois univers différents pleins de poésie dont les œuvres se complètent et dialoguent entre elles, avec la vieille bâtisse du château et avec le paysage extérieur.

Des dates à noter sur vos agendas tout au long de l’été :

- Le vendredi 21 juillet, atelier d’écriture de poésie avec Hortense Raynal, de 14 h 30 à 16 h 30 – 5 euros

- Toujours le vendredi 21 juillet, spectacle poétique "ruralités" par Hortense Raynal à 20 h 30 participation libre. Le samedi 22 juillet, "Façade à croquer", un atelier de création gourmande pour adultes et enfants en partenariat avec l’office du Pays ségali, de 15hà 17 h 7 €.

Le vendredi 11 août, cinéma en plein air dans la cour du château avec la projection du film d’animation "Le tableau de Jean-François Laguionie" à 21 heures. 5 € (3 € - de 11 ans).

Et enfin à ne pas rater samedi 1er juillet à 19 heures, vernissage de l’exposition : "Bonheur, santé et prospérité technique".