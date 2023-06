Chèques vacances : validité, utilisation, bénéficiaires... ce qu'il faut savoir pour cet été 2023

Voici bientôt venu le temps des congés d'été. Déjà utilisateurs des chèques vacances ou désireux d'en bénéficier, voici un point sur les spécificités de ce coup de pouce financier bienvenu pour le porte-monnaie en ces temps d'inflation.

1. Qu'est-ce que le chèque-vacances ?

Le chèque-vacances est une aide aux loisirs et aux vacances distribuée aux salariés des secteurs privés et publics. Ce titre nominatif permet de financer le départ en vacances, ainsi qu’un large éventail d’activités culturelles et de loisirs. Il peut être utilisé par le conjoint, les enfants et ascendants à charge du bénéficiaire.

2. Sous quelle forme se présentent les chèques-vances ?

Ils se présentent sous la forme de coupures de 10 €, 20 €, 25 € et 50 € . Ils permettent de régler tous les services de vacances et de loisirs, mais ne peuvent servir pour l'achat de biens de consommation.

3. Quelle est la durée de validité des chèques-vacances ?

La durée de validité de ces titres de paiement est de deux ans. Un chèque-vacances émis en 2023 sera donc valable jusqu'au 31 décembre 2025. À l’issue de leur période de validité, il est possible de demander leur échange durant les trois mois qui suivent la fin de validité.

4. Où peut-on utiliser les chèques-vacances ?

Les chèques-vacances (ou les e-chèques-vacances) sont valables en France (métropole et outre-mer) et dans les 27 pays membres de l’Union Européenne.

Valables toute l’année, ces titres sont acceptés par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et les sites de réservation en ligne conventionnés par l'ANCV.

Pour savoir où utiliser les Chèques-Vacances, l'ANCV met à disposition deux outils :

- le guide du Chèque-Vacances et du Coupon Sport ancv qui permet de préparer ses vacances grâce à un moteur de recherche multicritères

- le site internet mobile www.cheque-vacances.mobi : grâce à son système de géolocalisation, accédez en quelques clics à tous les professionnels où que vous soyez grâce à votre téléphone portable.

5. Puis-je payer mes courses avec des chèques-vacances ?

Les chèques vacances sont destinés à des achats de loisir et non à des achats alimentaires dans les grandes surfaces. En revanche, certaines grandes surfaces partenaires à la société fournissant les chèques vacances peuvent accepter des achats de produits de loisir.

6. Puis-je acheter mes billets de train SNCF avec des chèques-vacances ?

La SNCF ou Air France les acceptent. Il est donc possible de voyager en payant par chèque vacances. Mais il est aussi possible de se divertir en payant ses places de cinéma, ses concerts, ses parcs d’attractions.

7. Peut-on payer les péages d'autoroutes avec des chèques-vacances ?

Depuis le 1er janvier 2013, vous ne pouvez plus utiliser vos chèques-vacances en format papier directement aux barrières de péage. Vous pouvez toutefois créditer la somme de vos chèques-vacances sur un compte télépéage, en ligne, baptisé "Libert-t Vacances".

8. Qui a droit aux chèques-vacances ?

Salariés, agents de la fonction publique (titulaire ou contractuel, agent actif ou retraité) travailleurs non salariés : tout le monde a droit aux chèques-vacances. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur fixe les conditions d’attribution des chèques vacances. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, c’est le comité social et économique qui propose les chèques vacances et fixe les conditions d’attribution.

La mise à disposition de chèques-vacances n'a pas de caractère obligatoire pour l'employeur. La délivrance des chèques est conditionnée par le prépaiement d’une partie de leur valeur. À cela s'ajoute une participation de l’employeur ou du comité d'entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail du bénéficiaire.