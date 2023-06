Espalion : feu d'artifice, vélos fleuris... Le programme des trois jours des festivités de la Saint-Hilarian

Feu d’artifice, vélos fleuris, vide-greniers, musique et bien d’autres animations vont égayer la cité espalionnaise.

Les festivités de la Saint-Hilarian constituent incontestablement un moment fort de l’animation de la cité et l’édition 2023 ne faillit pas à la tradition.

Stéphan Roubiou, Jean-Michel Caseynes coprésidents et l’équipe de bénévoles du comité d’animations ont mis sur pied un programme varié où toutes les générations, des jeunes aux aînés, trouvent son compte. Le feu d’artifice qui attire toujours un nombreux public ouvrira ces trois journées où la musique tiendra une large place.

Les enfants tiendront la vedette samedi après-midi avec un défilé de vélos et trottinettes fleuris haut en couleur. L’inévitable vide-greniers connaîtra dimanche une affluence toujours aussi forte, sans oublier la fête foraine qui compte bien des adeptes. Bref, trois journées qui promettent du plaisir, de l’ambiance, et de la joie.

Défilé de vélos et trottinettes fleuris

Destiné aux enfants d’Espalion et aux élèves des écoles publiques et privées de la ville, ce défilé aura lieu ce samedi 17 juin. Chacun doit décorer son vélo ou sa trottinette (papier ou fleurs naturelles) se déguiser sur un thème libre, et être accompagné d’un parent. Tous les participants gagneront une récompense. Inscriptions à Atelier Mobile PC, place de la Vieille-Église ou par mail :

rhombus@gmx.com

Rendez-vous samedi, à 16 h 30, place de la Vieille-Église pour le défilé.

Le programme complet

Vendredi 17 juin. Feu d’artifice, à 22 h 30, au Foirail.

Samedi 17 juin. Inauguration d’une fresque de l’école Saint-Hilarian, de 10 heures à 12 h 30, au Foirail. Concours de pétanque en doublette, organisé par l’Amicale pétanque, à 14 h 30, au Foirail.

Défilé de vélos et trottinettes fleuris, à 16 h 30, place de la Vieille-Église, et remise des prix à 17 h 30. Apéros concerts, de 19 h 30 à minuit, place du Griffoul (Quai Henri-Affre), avec en alternance The Crooked Nails (Rock primitif) et Coup de Phil (Duo Pop-rock folk).

Dimanche 18 juin. Vide-greniers, de 8 heures à 18 heures, rue du Plô, place du Plô, début rue Méjane, place de la Vieille-Église, rue Denayrouze et partie gauche du Bld Poulenc. Défilé de la Bourriö d’Olt, à partir de 11 heures, les Souvenirs de Nestor à 11 h 30. Concert de Funny Groove, de 11 h 30 à 14 heures, place de la Vieille-Église. Spectacle de Lo Bourrreïo d’Olt, à 15 heures, place de la Résistance. Concert de l’Ensemble polyphonique, à 17 heures, à l’église.