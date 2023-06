La Fédération Française de Rugby connaît le nom de son nouveau président, à trois mois de la Coupe du monde

L'identité du nouveau président de la Fédération Française de Rugby est maintenant connue. Il a été élu ce mercredi 14 juin 2023, à trois mois de la Coupe du monde en France.

C'est fait ! La Fédération Française de Rugby connaît le nom de son nouveau président. Ce mercredi 14 juin 2023, c'est Florian Grill qui a été élu.

58,14% des voix

La FFR l'a officialisé : avec 58,14% des voix, Florian Grill est élu président de la fédération. Comme le rappelle l'instance, l'Assemblée Générale Ordinaire Elective a été au coeur du vote,, qui s'est tenu entre lundi 12 juin, 9h, et mercredi 14 juin, 12h. Le taux de participation était de 92,65% des clubs, 1 900 au total. Et le verdict a donc propulsé au rang de président de la FFR Florian Grill, qui a battu Patrick Buisson.

Jusqu'à fin 2024

Florian Grill, président de la Ligue Île-de-France, occupera le poste jusqu'à la fin de l'année 2024. Ce timing correspond à la fin du second mandat de Bernard Laporte, que l'ancien sélectionneur des Bleus ne pouvait pas achever. En effet, il a été éjecté du siège le 27 janvier dernier, suite à une condamnation à deux ans de prison avec sursis, dans une affaire de "pacte de corruption" noué avec Mohed Altrad, président de Montpellier.

Suite à sa victoire, le nouveau président de la FFR a reçu les félicitations de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. "Il a su, par une campagne de terrain et un discours de clarté, gagner la confiance des clubs dont je salue la forte mobilisation démocratique, une nouvelle fois, dans ce scrutin".

"Il y a du pain sur la planche"

Le grand vainqueur s'est exprimé dans un entretien chez nos confrères de l'AFP. "Il y a du pain sur la planche. Il faut rassembler le rugby, l'apaiser aussi, à moins de 90 jours de la Coupe du monde", a-t-il confié. Le nouveau président l'a martelé : "il faut que le rugby se mette autour de la table et personne ne comprendrait qu'il en soit autrement à l'aube de la Coupe du monde. L'ampleur du score ne change rien, je confirme ma main tendue. Ça peut être Patrick Buisson, Alexandre Martinez... les gens de bonne volonté avec qui on pourra travailler".

Vaincu ce mercredi matin, Patrick Buisson a également réagi auprès de nos confrères : "on ne va pas bloquer le système. Tout ce qui ira dans l'intérêt général du rugby, on le validera. Si ses propositions sont faites pour détricoter ce qui a été mis en place, ce sera plus compliqué. Mais l'intérêt, c'est que le rugby avance", a-t-il promis.

La Coupe du monde démarre le 8 septembre

16 ans après l'avoir accueillie pour la dernière fois, la France est de nouveau le pays hôte de la prochaine Coupe du monde de rugby. Le coup d'envoi sera donné le 8 septembre, avec un alléchant duel entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. La finale aura lieu le 28 octobre.