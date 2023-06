L’asthme d’orage, qu’est-ce que c’est ?

Certains hôpitaux d’Île-de-France ont connu une affluence record ce week-end, en raison de crises d’asthme sévères déclenchées chez des patients pourtant non asthmatiques, sous l’effet des orages. Mais comment s’explique ce phénomène ?

Il a pour la première fois été évoqué dans les années 1980, au Royaume-Uni et en Australie, relate un article de l’école de médecine de l’université d’Harvard. L’asthme d’orage, ("thunderstorm asthma" en anglais) est un phénomène spectaculaire, qui peut rapidement mettre les services d’urgence des hôpitaux sous tension. Exemple, en 2016 : "plus de 9 000 personnes ont demandé des soins médicaux d’urgence pour de l’asthme au cours d’un événement notable" à Melbourne, en Australie, poursuit l’article.

Certes, rien de comparable avec les scènes vécues ce week-end dans certains hôpitaux de la région parisienne, mais l’afflux de patients souffrant de crises d’asthme a tout de même surpris les soignants.

Ces crises d’asthme d’origine allergique, en lien avec la circulation importante de graminées et les conditions orageuses ont conduit l’Agence régionale de santé d’Île de France à émettre des recommandations de prudence.

Mais alors, à quoi est dû ce phénomène ? Quel est le lien entre allergies au pollen, asthme et orages ? Selon l’école de médecine de l’université d’Harvard, l’asthme d’orage "décrit une crise d’asthme qui débute ou s’aggrave après un orage. Il peut survenir chez toute personne asthmatique, mais il affecte le plus souvent les personnes souffrant de rhinite allergique saisonnière, que beaucoup connaissent sous le nom de rhume des foins ou d’allergies".

"Les facteurs météorologiques habituellement mis en cause combinent des pluies importantes, des charges électriques dans l’atmosphère liées à l’orage et des rafales de vent", complète Santé publique France. Le pollen est en fait emporté par le vent dans les nuages où l’humidité est élevée. Dans les nuages, la combinaison de vent, d’humidité et de foudre réduit les particules à une taille qui peut facilement pénétrer dans le nez, les sinus et les poumons.

Ces petites particules pénètrent en fait plus profondément dans le système respiratoire, déclenchant, en période d’orage, des crises d’asthme au lieu de simples rhinites allergiques. A l’approche d’un orage, pendant une période d’émissions de pollens, il est donc conseillé de rester à l’intérieur des habitations, fenêtres fermées.