Pont-de-Salars. Marie-Laure Dufour remplace Gilles Creyssel à la présidence de l’ASDIL

Le centre de santé infirmier SSIAD et l’association de soins à domicile intercommunale du Lévezou (ASDIL) de Pont-de-Salars ont tenu leur assemblée générale à la salle des fêtes. Gilles Creyssels, le président, a ouvert cette AG qui, dans un premier temps, a vu une conférence relative à "La maladie de Lyme", animée par le Dr Raouf Ghozzi, accompagné de Mme Daures-Eyot et deux personnes atteintes de la maladie.

Dans un second temps, le président et les infirmières coordinatrices (Sandrine Galibert pour le centre de santé infirmier et Séverine Vidal pour le SSIAD) ont dressé le bilan moral et le rapport d’activité 2022 de l’ASDIL. Le centre de santé Infirmier est constitué de 18 infirmières dont une infirmière coordinatrice et de 2 secrétaires ; le SSIAD est composé de 5 aides-soignantes, d’une infirmière coordinatrice et l’ESA est composé d’une ergothérapeute et une assistante en soins en gérontologie. Huguette Maurel, trésorière, a ensuite dressé le bilan financier qui a été adopté à l’unanimité. Le conseil d’administration a été étoffé avec l’arrivée de 7 nouveaux membres.

L’association a ensuite acté le départ de Gilles Creyssels Gilles, président depuis 5 ans et membre très actif depuis 2013. Son dévouement, sa polyvalence sa présence furent soulignés. Il est remplacé par Marie-Laure Dufour. Chantal Sannié, auxiliaire médico-psychologique, salariée depuis 10 ans au SSIAD prend sa retraite au 30 juin 2023. Le pot de l’amitié a clôturé cette soirée.