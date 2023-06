Luc-la-Primaube. Une fin d’année bien animée pour les élèves de l’école Saint-Joseph à Luc

Parmi les joies du troisième trimestre, figurent en bonne place les traditionnels "voyages scolaires" de fin d’année. La version 2023 a vu les classes de CE1-CE2-CM1 partir ensemble pour une journée très "minérale". Les élèves ont pris la direction de Montpellier le Vieux pour une promenade guidée en petit train à travers la Cité de Pierres, une ville imaginaire dessinée par la nature. L’après-midi, après la pause pique-nique, ils se sont rendus à la grotte de l’Aven Armand. Ils ont pu accéder au site par le funiculaire, après quoi ils ont déambulé au cœur d’une forêt de cristal qui se réveille et se colore au fur et à mesure de la visite. Des guides ont pu les accompagner dans ce monde fabuleux mais bien réel en compagnie de Jules Verne. Visite hors du temps ou lumières, images et sons tissent des liens entre la fiction et le réel… Magie, poésie, rêve étaient au rendez-vous pour ce voyage au centre de la terre. La sortie scolaire des TPS, PS et MS s’est déroulée au Centre équestre de Vors. Les petits cavaliers ont ainsi pu découvrir le monde équin et s’initier à l’équitation. Les classes de GS et CP se sont rendues au parc de loisirs en forêt Grimpe et cimes où accrobranche, labyrinthe et jeux gonflables les attendaient. Les CM2, avant l’entrée au collège, se rendront camper du 27 au 28 juin au domaine du Charouzech à Salles-Curan. Ils profiteront d’activités accrobranches et escape game et repartiront avec des images plein la tête, des moments de partage, d’amitié et de grands souvenirs. Ces sorties ont été largement financées par l’APEL grâce aux différentes manifestations qui ont pu être organisées tout au long de l’année : vente de sapins, chocolats, galettes, quine, soirée apéro tapas concert…

La traditionnelle kermesse aura lieu vendredi 23 juin. Après la célébration, goûter et jeux dans la cour de l’école, les élèves présenteront à 19 heures à l’espace d’animation de Luc un spectacle de hip-hop préparé ces dernières semaines avec Edwina Costecalde. Un apéritif et repas cochon grillé/aligot clôtureront cette belle soirée.