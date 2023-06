Épouvantable découverte en Belgique : 75 chats et chiens retrouvés morts dans les congélateurs d'une maison

Les refuges et les forces de l'ordre belges ont compté 75 dépouilles d'animaux, retrouvés dans des congélateurs chez un particulier.

La Société protectrice des animaux (SPA) intervenait pour récupérer des chats maltraités et négligés chez un particulier, près de Mons en Belgique, mais a fait une découverte bien plus cruelle. Dans plusieurs congélateurs se trouvaient des dizaines de cadavres de chats et de chiens.

"Il y en a tellement qu'il est impossible de les compter sur place. Ils seront déplacés pour être comptés, scannés et vérifiés dans un refuge", témoigne la SPA de La Louvière. Finalement, 75 dépouilles sont recensées. Parmi les corps sont trouvés des chatons âgés de seulement quelques heures ainsi que des animaux "dans un état de décomposition avancé, sans doute morts à cause de leurs conditions de vie déplorables".

25 chats ont été sauvés

"De mémoire d'inspecteur vétérinaire, on n'avait jamais connu une telle situation", témoigne la SPA sur les réseaux sociaux. "Face à ce terrible tableau, on a vu un policier avoir du mal à contenir son émotion et quelques larmes".

25 chats ont pu être saisis et confiés à des refuges, dont 5 à la SPA de La Louvière.

